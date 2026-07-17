Spot piyasada doğal gaz fiyatları (17 Temmuz 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 294 bin 59 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 13 milyon 104 bin 790 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 357 lira 59 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 305 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 225 lira 47 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 489 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 97 milyon 968 bin 743 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 98 milyon 1726 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır