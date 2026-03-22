Spot piyasada doğal gaz fiyatları (22 Mart 2026)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 432 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 364 bin 544 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 126 bin 782 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 432 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 448 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 153 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 710 lira 40 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 196 milyon 936 bin 419 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 196 milyon 822 bin 500 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yunanistan'da enerji destek maliyeti mevcut bütçe rezervinin üzerindeYunanistan'da enerji destek maliyeti mevcut bütçe rezervinin üzerinde
Spot piyasada elektrik fiyatları (22 Mart 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (22 Mart 2026)

En Çok Okunan Haberler
İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Bu sözleri tepki çekti! "Onun yaşındakiler elinde sidik torbasıyla..."

Bu sözleri tepki çekti! "Onun yaşındakiler elinde sidik torbasıyla..."

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar

29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar

