Spot piyasada doğal gaz fiyatları (9 Kasım 2025)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 408 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 610 bin 585 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 382 bin 52 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 408 lira 8 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 320 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 128 lira 48 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 687 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 152 milyon 714 bin 926 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 152 milyon 861 bin 205 metreküp olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

