Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 21 milyon 527 bin 90 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 16 milyon 664 bin 68 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 453 lira 78 kuruş, gaz ticaret miktarı da 1 milyon 625 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 126 lira 47 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 781 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 132 milyon 302 bin 108 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 131 milyon 631 bin 7 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır