FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 491 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 532 bin 218 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 20 milyon 22 bin 845 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 491 lira 41 kuruş, gaz ticaret miktarı da 1 milyon 106 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 165 lira 98 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 816 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 130 milyon 412 bin 394 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 130 milyon 582 bin 560 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Demir kafesle kapattılar! Cezası 387 bin TLDemir kafesle kapattılar! Cezası 387 bin TL
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları

Anahtar Kelimeler:
doğal gaz fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP lideri Özel'den çok konuşulacak açıklamalar

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak açıklamalar

Küçükçekmece'de korkunç cinayet!

Küçükçekmece'de korkunç cinayet!

Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı! 'Acele' kodlu yazı 81 ile gönderildi

Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı! 'Acele' kodlu yazı 81 ile gönderildi

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Dev markanın o ürünleri acilen toplatılıyor!

Dev markanın o ürünleri acilen toplatılıyor!

Kıymalı börek harcında çıktı! Bakanlık yeni listeyle ifşa etti... Çok sayıda ürün var

Kıymalı börek harcında çıktı! Bakanlık yeni listeyle ifşa etti... Çok sayıda ürün var

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.