Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 532 bin 218 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 20 milyon 22 bin 845 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 491 lira 41 kuruş, gaz ticaret miktarı da 1 milyon 106 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 165 lira 98 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 816 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 130 milyon 412 bin 394 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 130 milyon 582 bin 560 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır