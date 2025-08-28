FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 535 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 937 bin 360 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 493 bin 250 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 535 lira, gaz ticaret miktarı da 272 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 261 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 808 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 138 milyon 638 bin 432 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 138 milyon 754 bin 448 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)

