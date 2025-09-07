Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 826 bin 724 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 161 bin 889 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 432 lira 82 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 473 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 154 lira 46 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 711 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 125 milyon 392 bin 262 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 125 milyon 795 bin 737 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır