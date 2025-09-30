Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 705 bin 144 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 868 bin 489 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 331 lira 72 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 749 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 48 lira 31 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 615 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 110 milyon 88 bin 297 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 110 milyon 362 bin 462 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır