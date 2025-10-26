FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 393 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 17 milyon 638 bin 734 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 26 milyon 913 bin 206 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 393 lira 36 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 260 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 110 lira 93 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 671 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 131 milyon 910 bin 738 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 131 milyon 966 bin 937 metreküp olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

