219 liraya aldı, servet çıktı! Bit pazarındaki alışverişi hayatını değiştirdi

Tayland’da taksicilik yapan 45 yaşındaki Chokcherd Duangngern, ikinci el pazarından sadece 150 bahta (yaklaşık 219 TL) iki parça satın aldı. Değersiz olduğunu düşündüğü eşyalardan biri gerçek gümüş, diğeri ise yüksek oranda saf altın çıktı.

Duangngern’in ucuza aldığı kutu ve bileziği kuyumcuda kontrol ettirmesiyle ortaya çıkan gerçek, taksi şoförünün hayatında önemli bir değişikliğe yol açtı. Eşyaları satan Duangngern, elde ettiği gelirle kendisine yeni bir araç aldı.

İKİ PARÇAYA SADECE 150 BAHT ÖDEDİ

Pathum Thani vilayetinde yaşayan Duangngern, 28 Ağustos’ta Thanyaburi bölgesindeki Rangsit’te, tren yolu yakınında kurulan ikinci el pazarını ziyaret etti. The Thaiger’ın haberine göre 45 yaşındaki taksi şoförü burada görünümü mat olan gümüş renkli bir kutuyu 100 bahta satın aldı.

Duangngern aynı pazarda bir bilezik de gördü. Sahte olduğunu düşündüğü bu bilezik için 50 baht ödeyen taksici, iki ürünün tamamına toplam 150 baht (yaklaşık 219 TL) verdi.

KUYUMCUDA DEĞERİ ORTAYA ÇIKTI

Aldığı eşyaların gerçekten değersiz olup olmadığını öğrenmek isteyen Duangngern, kutuyu ve bileziği bir kuyumcuya götürdü. Mağaza çalışanlarının özel cihazlarla yaptığı inceleme, iki parçanın da tahmininden çok daha değerli olduğunu ortaya koydu.

Yapılan kontrolde 156,88 gram ağırlığındaki kutunun gerçek gümüşten üretildiği belirlendi. Kuyumcu, gümüş kutu karşılığında Duangngern’e 9 bin 844 baht ödeme yaptı.

Bilezikte ise çok daha yüksek bir değer tespit edildi. Sahte olduğunu düşünerek yalnızca 50 bahta aldığı bileziğin 24,30 gram ağırlığında olduğu ve yüzde 80 ila 90 oranında saf altın içerdiği belirlendi. Kuyumcu, bileziği 94 bin 881 bahta ( yaklaşık 138.764,30 TL) satın aldı.

ELİNE GEÇEN PARAYLA YENİ ARAÇ ALDI

İki parçanın satışından elde ettiği parayı işinde kullanmaya karar veren Duangngern, kısa süre önce motosikletinin çalındığını anlattı. Bu nedenle bir süredir annesine ait eski araçla taksicilik yapmaya devam ettiğini belirten Duangngern, ikinci el pazarındaki alışverişinden elde ettiği gelirle kendisine yeni bir araç satın aldı.

Taksicinin ikinci el pazarlarında değerli eşyalara rastlaması da ilk kez gerçekleşmedi. Duangngern, daha önce yalnızca 10 bahta satın aldığı ve üzerinde “13K” damgası bulunan bir kalem klipsini de aynı kuyumcuya götürdüğünü söyledi. Söz konusu klipsin 1.000 bahtın üzerinde bir fiyata satıldığını belirtti.

Yaşadığı son olayın ardından ikinci el pazarlarını gezmeye devam edeceğini ifade eden Duangngern, bundan sonra satın almayı düşündüğü ürünleri özel bir büyüteç kullanarak daha dikkatli inceleyeceğini söyledi.