Spot piyasada elektrik fiyatları (5 Eylül 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,03 azalarak 1 milyar 624 milyon 221 bin 265 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 875 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 250 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 543 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 637 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 225 lira, en düşük 663 lira 28 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır