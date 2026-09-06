Spot piyasada elektrik fiyatları (6 Eylül 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,5 azalarak 1 milyar 589 milyon 809 bin 694 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin lira 1 kuruş, en düşük saat 07.00'de ve 12.00'de 500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 266 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 370 lira 79 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 875 lira 99 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır