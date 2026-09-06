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Milyonlarca emekli ve memur merakla bekliyor! Zam netleşiyor: 4 farklı senaryo

TÜİK, temmuz ve ağustos enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece milyonlarca emekli ve memur için Ocak 2027 zammı şekillendi. Emeklilerin ocak zammı için 4 farklı senaryo masaya yatırıldı. İşte detaylar...

Milyonlarca emekli ve memur merakla bekliyor! Zam netleşiyor: 4 farklı senaryo
Cansu Çamcı

Temmuz ve ağustos enflasyon verilerinin ardından memur ve emeklilerin ocak zammı için 4 farklı senaryo masaya yatırıldı.

TÜİK'in temmuz ve ağustos aylarına ilişkin verilerinin ardından iki aylık enflasyon yüzde 3,66 olurken, nihai zam oranı eylül, ekim, kasım ve aralık verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek.

4 FARKLI SENARYO!

Hükümetin 2027-2029 dönemine ilişkin Orta Vadeli Programı'nın açıklanması öncesinde ise yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden dört farklı zam senaryosu gündeme geldi.

Milyonlarca emekli ve memur merakla bekliyor! Zam netleşiyor: 4 farklı senaryo 1

MEMUR MAAŞI 100 BİN TL BANDINA OTURUYOR

En iyi senaryoya göre memurların maaşı 100 bin TL bandına oturuyor. Öğretmen ve polis memurları 100 bin TL, hemşire 92 bin TL, avukat 111 bin TL, şube müdürü 116 bin TL aylık alacak. Uzman doktor ve profesörlere ise 200 bin TL'ye yakın aylık verilecek. En düşük taban aylığı 26 bin 96 TL'ye, en düşük memur aylığı 76 bin 355 TL'ye ve en düşük emekli memur aylığı da 34 bin 279 TL'ye çıkacak.

İLK SENARYO

Sabah'ın haberine göre Merkez Bankası yıl sonu tahmini enflasyon hedefini yüzde 28 olarak hesaplıyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik 6 aylık tahmini enflasyon yüzde 8.7 olarak ortaya çıkıyor. Memur ve memur emeklilerine yönelik zam farkı da enflasyon farkı dahil yüzde 6.67 olarak şekilleniyor.

Milyonlarca emekli ve memur merakla bekliyor! Zam netleşiyor: 4 farklı senaryo 2


Buna göre, SSK ve Bağ-Kur'lu en düşük emekli aylığı yüzde 8.7 zamla 23 bin 552 TL'den 25 bin 601 TL'ye çıkıyor. 28 bin TL alan bir vatandaşın cebine ise 30 bin 436 TL girecek. En düşük memur ve memur emeklisine gerçekleştirilen yüzde 6.67'lik zam dikkate alındığında ise en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 74 bin 908 TL'ye ulaşıyor. 31 bin 527 TL olan en düşük emekli memurun aylığı da 33 bin 633 TL'ye ulaşıyor.

Milyonlarca emekli ve memur merakla bekliyor! Zam netleşiyor: 4 farklı senaryo 3

İKİNCİ SENARYO

Piyasa Katılımcılarının Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.43 olarak ortaya çıkıyor. Buna göre, memur ve memur emeklisi zam oranı enflasyon farkı dahil yüzde 7.86, SSK ve Bağ-Kur zam oranı da yüzde 9.91 şeklinde hesaplanıyor. En düşük SSK ve Bağ-Kur aylığı 25 bin 886 TL, en düşük memur maaşı da 75 bin 744 TL, en düşük memur emeklisi aylığı da 34 bin 5 TL olarak şekilleniyor.

ÜÇÜNCÜ SENARYO

Anadolu Ajansa Finans Beklenti anketinde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.49. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı zam oranı 9.97, memur ve memur emekli aylığı zam oranıda enflasyon farkı dahil yüzde 7.91 oluyor. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 25 bin 900 TL, en düşük memur maaşı 75 bin 779 TL, en düşük memur emeklisi aylığı da 34 bin 21 TL olarak ortaya çıkıyor.

Milyonlarca emekli ve memur merakla bekliyor! Zam netleşiyor: 4 farklı senaryo 4

DÖRDÜNCÜ SENARYO

Finansal Kurumlar Birliği'nin tahminine göre ise yıl sonu enflasyonu yüzde 30.47 oranında. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 10.8, memur ve memur emekli aylığına da yüzde 8.73 zam gündeme geliyor. Bu doğrultuda en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 26 bin 96 TL'ye, en düşük memur aylığı 76 bin 355 TL'ye ve en düşük memur emekli aylığı da 34 bin 279 TL'ye çıkıyor.
Milyonlarca emekli ve memur merakla bekliyor! Zam netleşiyor: 4 farklı senaryo 5

Ekonomik göstergeler ve otoritelerin tahminleri yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 ila yüzde 30.5 arasında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranlarının ortalama yüzde 10, memur ve memur emeklilerinin ise yaklaşık yüzde 9 oranında artabileceği hesaplanıyor.

Milyonlarca emekli ve memur merakla bekliyor! Zam netleşiyor: 4 farklı senaryo 6

Ancak bu hesaplamalar anket ve beklentiler üzerinden oluşturulan senaryolar. Eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında ortaya çıkacak enflasyon oranlarıyla birlikte 4 Ocak 2027'de aylıklara yapılacak zam da kesinleşmiş olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Zam emekli
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