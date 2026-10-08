Spot piyasada elektrik fiyatları (8 Ekim 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,15 azalarak 1 milyar 666 milyon 188 bin 764 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00 ve 19.00'da 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 315 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 899 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 988 lira 27 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 500 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır