SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı… EYT’de ilk maaş ve bayram ikramiyesi yarın hesaplara geçiyor! En az 9.500 TL yatırılacak...

Geçtiğimiz haftalarda en düşük emekli maaşı 7.500 TL olmuş, yılda iki kez verilen bayram ikramiyesi de her bayram için 2.000 TL olmak üzere 4.000 TL’ye yükseltilmişti. Bu gelişme ile EYT’liler dahil tüm emekliler, ‘Nisan emekli maaşı ne zaman yatacak?’ , ‘Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek' sorusuna yanıt ararken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT'liler dahil tüm emeklilerin beklediği bayram ikramiyelerine ilişkin tarihleri açıkladı.
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
EYT’lilerin tamamı, ilk emekli aylıkları ne zaman ödenirse ödensin, Ramazan Bayramı için 2 bin lira ikramiye alacaklar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gazi aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltildiğini açıkladı.
Mart ayı itibarıyla ek ödeme dahil 2 bin 961,25 TL aylık almakta olan gazilerin aylıkları 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren ek ödeme dahil 8 bin 847,07 TL’ye, hayatını kaybedenlerin dul eşlerine yüzde 75 oranı esas alınarak ödenen aylık ise 2 bin 220,93 TL’den 6 bin 635,30 TL’ye yükseltilecek.
Düzenlemeyle emekli güvenlik korucuları ile vefat edenlerin hak sahiplerine dosya bazında bağlanan aylığın da 7 bin 500 TL’den az olmaması sağlandı. Bu düzenlemeler kapsamındaki tüm vatandaşların 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olarak oluşan aylık farkları 7 Nisan itibarıyla hesaplara yatırılacak.