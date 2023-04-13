SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı… EYT’de ilk maaş ve bayram ikramiyesi yarın hesaplara geçiyor! En az 9.500 TL yatırılacak...

Geçtiğimiz haftalarda en düşük emekli maaşı 7.500 TL olmuş, yılda iki kez verilen bayram ikramiyesi de her bayram için 2.000 TL olmak üzere 4.000 TL’ye yükseltilmişti. Bu gelişme ile EYT’liler dahil tüm emekliler, ‘Nisan emekli maaşı ne zaman yatacak?’ , ‘Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek' sorusuna yanıt ararken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT'liler dahil tüm emeklilerin beklediği bayram ikramiyelerine ilişkin tarihleri açıkladı.

NİSAN EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3 yani ödeme günü ayın 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

Tahsis numarası son rakamı 1,8,6 yani ödeme günü ayın 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

Tahsis numarası son rakamı 4,2,0 yani ödeme günü ayın 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3,1 yani ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4,2,0 yani ödeme günü ayın 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

19/4/2023 tarihinde ödenecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Şehit yakınları ve gaziler

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Mart ayında emeklilik başvurusu yapan EYT'liler

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

Ölüm aylığı alanlar

Şeref aylığı alanlar

Geçici köy korucuları

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

Şampiyon sporcular

Terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve yaşamını yitirenlerin hak sahipleri

EYT’lilerin tamamı, ilk emekli aylıkları ne zaman ödenirse ödensin, Ramazan Bayramı için 2 bin lira ikramiye alacaklar.

GAZİ AYLIĞI VE KORUCU EMEKLİLERİNE ZAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gazi aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltildiğini açıkladı.

Mart ayı itibarıyla ek ödeme dahil 2 bin 961,25 TL aylık almakta olan gazilerin aylıkları 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren ek ödeme dahil 8 bin 847,07 TL’ye, hayatını kaybedenlerin dul eşlerine yüzde 75 oranı esas alınarak ödenen aylık ise 2 bin 220,93 TL’den 6 bin 635,30 TL’ye yükseltilecek.

Düzenlemeyle emekli güvenlik korucuları ile vefat edenlerin hak sahiplerine dosya bazında bağlanan aylığın da 7 bin 500 TL’den az olmaması sağlandı. Bu düzenlemeler kapsamındaki tüm vatandaşların 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olarak oluşan aylık farkları 7 Nisan itibarıyla hesaplara yatırılacak.



