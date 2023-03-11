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Staj ve çıraklık EYT kapsamına dahil edilecek mi? Flaş gelişmeyi duyurdular: Yarın saat 12’de…

11.03.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Yasası, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT şartları için tüm belirsizlikler ortadan kalkarken sayıları yüz binleri bulan staj ve çıraklık sigortası mağdurları kapsama dahil edilip edilmeyeceklerini araştırıyor. Bu kapsamda kritik bir gelişme yaşandı. Binlerce staj ve çıraklık sigortası mağduru yarın saat 12’de Ankara’da bir araya gelecek.

Staj ve çıraklık EYT kapsamına dahil edilecek mi? Flaş gelişmeyi duyurdular: Yarın saat 12’de…

EYT yasası kapsamına dahil edilmek isteyen staj ve çıraklık sigortası mağdurları Ankara’da bir araya gelecek. Yarın saat 12.00’de Ulus Özgürlük Anıtı önünde binlerce kişi ile birlikte basın açıklaması yapılacak. Staj mağdurları etkinlikten önce de saat 11.00’de Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Staj Sigortası Mağdurları Derneği Başkanı Ferhat Salman, yaptığı açıklamada, staj sigortası mağduriyetinin meslek lisesi son sınıfta sanayide aktif olarak çalıştırılan ve işyerlerinde çırak olarak çalışan insanların sigortalarının sadece kısa vadeli kısmının yattığı için emeklilik dönemini 17 yıl geciktiren büyük bir sorun olduğunu söyledi.

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“BÜYÜK BİR HATA”

Kanunen imza yetkisi olmayan, oy dahi kullanamayan bu çocuklardan 15-16 yaşlarında kısa süreli-uzun süreli sigorta ayrımı yapmasını beklemenin büyük bir hata olduğuna dikkat çeken Salman, "Yaşıtları top oynarken, iş yerlerinde üreten, aktif olarak çalışan bu insanlar büyük mağduriyete uğramaktadır. Bunun yanında, böyle bir düzenleme yapılması kanun yapıcının çırak ve stajyerlere bakış açısını ve tutumunu ortaya koyacağından toplumun genelini ilgilendirir” dedi.

STAJ SÜRESİNİ BORÇLANARAK EMEKLİLİK

Seçimden önce staj sorununun çözülmesini beklediklerini kaydeden Salman, “1999 yılı öncesi ilk etapta 240 bin staj ve çıraklık sigortası mağdurunun staj başlangıçları uzun vadeli sigorta koluna başlangıç sayılır ve bu insanlar staj sürelerini borçlanırsa bu sorun kolayca çözülebilir. Böylelikle staj başlangıcı SGK uzun dönem başlangıcı olarak alınır. 18 yaşından itibaren sigortalılık süresi kabul edilir ve bu toplumsal sorun el birliğiyle çözülür. İşte biz yıllardır bu mağduriyetimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bunun için Ankara’da bir kez daha binlerce kişi ile birlikte basın açıklaması yapacağız. Staj mağduriyeti çözülmeli” diye konuştu.


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