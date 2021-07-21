Staj yapana 767 TL! Gençlere ilave devlet desteği de var...

Ülkemizde gençlere sağlanan staj imkanları artırılırken, bu süreçte maaş ödemesi de yapılıyor. İşletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere verilecek ücretin alt sınırı bulunuyor. Yasaya göre; staj yapan öğrencilere en az asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmesi şart.

Asgari ücretin artmasıyla, ödenecek taban maaş da artıyor. Geçen yıl stajyerlere aylık en an 631,19 lira ödenirken, bu tutar bu yıl 767,27 liraya yükseldi.

DEVLET KATKISI VAR

Bu yaz staj yapan öğrencilere aylık 767,27 liradan az ücret verilemiyor. Devlet de stajyer ücretlerine destek sağlıyor. Devlet katkısı tutarı 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 511,51 lira, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için ise 255,75 lira olarak uygulanıyor.

ÇIRAK VE KALFA ÜCRETLERİNE DEVLET DESTEĞİ ARTIYOR

Küçük işletmelerde yüz yıllardır eleman yetiştirmede önemli bir yeri olan 'usta-çırak' dönemi yeniden canlandı. Hükümet, ekonomi reform programı kapsamında Eylül ayı itibariyle mesleki eğitim merkezlerini gençler için daha cazip kılmak adına kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme sağlayacak.

Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanarak işveren üzerindeki yükler hafifletilecek. Çırak ve öğrencilerin aylık kazanç tutarları 1 Ocak ile 31 Aralık arasında günlük 59,33 lira, aylık bin 788 lirayı buluyor. Hükümet, 150 bin olan kalfa sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyor.



