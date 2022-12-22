Stajyer maaşları yeni asgari ücretin belli olması ile birlikte zamlanacak. Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de asgari ücretin belli olmaso ile birlikte artmış olacak. Peki, Stajyer maaşı 2023 ne kadar oldu? Yeni stajyer maaşı kaç TL? İşte zamlı stajyer maaşı hesabı...

STAJYER MAAŞI 2023 NE KADAR OLDU?

2023 stajyer maaşı henüz belli olmadı. Yeni yılda verilecek olan stajyer ücretleri belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir. Okul döneminde yada yazın yapılan stajlarda öğrencilere kurumlar asgari ücretin %30’unu veriyor.

Asgari ücretin yüzde 30 artması durumunda staj ücreti 2145 TL'ye, yüzde 40 artması durumunda 2310 TL'ye, yüzde 50 artması durumunda 2475 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

STAJYER MAAŞI ASGARİ ÜCRETLE AYNI MI OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan "e-İnsan" programının tanıtım töreninde stajyer maaşları hakkında açıklama yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz." demişti. Konu hakkında detaylı bir açıklama ise henüz gelmedi. Güncel açıklamalar geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

