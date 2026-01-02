FİNANS

Starbucks'ta yeni yıl tarifesi! Yüzde 30 zam yapıldı

Küresel kahve zinciri Starbucks'ta yeni yılla birlikte önemli bir zam tarifesine gidildi. Şirketin ürünlerinin ortalama yüzde 30 dolaylarında artırıldığı belirtildi. Şirket en son 2025 yılının haziran ayında da yüzde 15 zam yapmıştı.

Doğukan Akbayır

Dev kahve zinciri Starbucks, Türkiye'de fiyatlarına zam yapma kararı aldı. Zam kararıyla ürünlerin fiyatları ortalama yüzde 30 artırıldı.

Starbucks ta yeni yıl tarifesi! Yüzde 30 zam yapıldı 1

Yeni zamlı fiyatlar

Yapılan son zamla birlikte en ucuz içecek olan küçük boy filtre kahvenin fiyatı 110 TL'den 145 TL'ye yükseldi.

Orta boy Americano fiyatı ise 120 TL'den 150 TL'ye çıkarıldı.

Cappuccino fiyatları 175 TL'ye, cortado fiyatları 180 TL'ye sıcak çikolata fiyatları 210 TL'ye, white chocolate mocho fiyatı 220 TL'ye yükseldi.

Kahve zincirinde Türk çayı fiyatları ise 75 liraya yükseltildi.

