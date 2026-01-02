Starbucks'ta yeni yıl tarifesi! Yüzde 30 zam yapıldı

Dev kahve zinciri Starbucks, Türkiye'de fiyatlarına zam yapma kararı aldı. Zam kararıyla ürünlerin fiyatları ortalama yüzde 30 artırıldı.

Yeni zamlı fiyatlar

Yapılan son zamla birlikte en ucuz içecek olan küçük boy filtre kahvenin fiyatı 110 TL'den 145 TL'ye yükseldi.

Orta boy Americano fiyatı ise 120 TL'den 150 TL'ye çıkarıldı.

Cappuccino fiyatları 175 TL'ye, cortado fiyatları 180 TL'ye sıcak çikolata fiyatları 210 TL'ye, white chocolate mocho fiyatı 220 TL'ye yükseldi.

Kahve zincirinde Türk çayı fiyatları ise 75 liraya yükseltildi.