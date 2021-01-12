Stratejist açıkladı: "Altın teşvik paketleriyle yön değiştirebilir" 20 Ocak'tan sonra altın fiyatları ne olacak?

20 Ocak'ta resmi olarak görevini yapacak olan Joe Biden'ın koronavirüs teşvik paketleri ile ilgili yapacağı çalışmalar altın yatırımcıları tarafından merakla bekleniyor. Bir süredir güçlü dolar ve tahvil faizlerine odaklanan yatırımcılar, altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek yorumlarını araştırırken, altın en uzun günlük düşüş eğilimini kırarak yatay seyrediyor. ABD Dolarının son üç senenin en düşük seviyesine ulaştık sonraki yükselişi ve ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin faizindeki artış, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor. Bu süreçte 20 Ocak'ta göreve getirilecek olan Biden'ın teşvik paketleri hazırlığı sırasında yüksek enflasyon beklentileri çıkarsa altına olan risk iştahı artabilir. Öte yandan " Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? " araştırılırken; Daily FX Stratejisti Margaret Yang, Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ve Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün güncel altın beklentilerini derledik. İşte analistlerin ABD'de yaşanan gelişmeler üzerine tahminleri ve güncel altın yorumları...

BIDEN GÖREVE GELİRSE ALTININ DÜŞÜŞÜ DURABİLİR

Dolar/TL son üç senenin en alt noktasına ulaştı. Doların sonraki yükselişi ve ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin faizindeki yükseliş, faiz getirisi olmayan güvenli liman altının üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu süreçte Joe Biden'ın açıklamalarını bekleyen yatırımcılar, altın fiyatlarında yükseliş beklentilerini araştırıyor. Daily FX Stratejisti Margaret Yang; güncel altın beklentisini paylaşarak; "Altın fiyatları, yükselen dolar ve tahvil faizleri nedeniyle baskılanırken piyasalar artan enflasyona dair işaretleri ve teşvik paketini görmezden geliyor gibi gözüküyor. Bunun anlamı, altındaki satışlar geçici bir nitelikte ve aşağı yönlü eğilim Biden’ın yeni bir teşvik paketi açıklamasıyla durdurulabilir." dedi.

"DOLARIN HIZI KESİLDİĞİNDE ALTIN TOPARLANACAK"

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan altın yorumunda ABD'de yaşanan politik gelişmelere değinerek, seçilmiş Başkan Biden’ın 50-50 olan bir Senato’da daha büyük bir mali teşvik çıkartabilme durumunu izlediklerini belirtti. Erkan açıklamasında altının yön bulma çabasında olduğunu vurgulayarak, doların hızı kesildiğinde altın için toparlanma fırsatı olacağını belirtti.