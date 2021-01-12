Uzman yorumladı: "Gümüş daha da yükselebilir"... Gümüş fiyatları son durum nedir? 2021' de gram gümüş ne kadar, yükselir mi?

Geçtiğimiz yıl yatırımcısının yüzünü güldüren gümüş, yılı 26.44 dolar seviyelerinde tamamlayarak, 2021 yılına hızlı giriş yaptı. Gümüşün ons fiyatı ABD dolar endeksi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareketliliklerden dolayı değişmeye devam ediyor. Öte yandan ABD'de hala devam eden politik gerilim ve müstakbel Başkan joe Biden'ın teşvik paketleri ile ilgili çalışma yapacağı beklentisi devam ediyor. Gümüşün ons fiyatı,en yüksek seviyesini 25 Nisan 2011'de 49.81 dolar olarak görmüştü. Gümüş fiyatları 12 Ocak'ta hareketli başladı. Gümüş fiyatlarında son durum nasıl? 12 Ocak 2021 Salı anlık gümüş kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Kapalıçarşı'da anlık gram gümüş ne kadar, gümüş fiyatları düşer mi? İşte detaylar…

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altındaki sert dalgalanma ile birlikte gümüş fiyatları da hareketlendi. Yeni yatırım aracı olarak vatandaşların kullanmaya başladığı gümüş fiyatları merak ediliyor. Bugün gümüş fiyatları ne kadar oldu, Kapalıçarşı'da gümüş fiyatları son durum nedir** araştırmasını yapan vatandaşlar, Emtia piyasasında neler olacağını merak ediyor. Emtia piyasasında dün gümüşün gramının kapanış fiyatı 6,008 lira olmuştu. Gümüş bugün güne yüzde 2,10 farkı ile başladı.