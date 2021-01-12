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Uzman yorumladı: "Gümüş daha da yükselebilir"... Gümüş fiyatları son durum nedir? 2021' de gram gümüş ne kadar, yükselir mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.01.2021 14:17 | Son Güncelleme

Gözde yatırım araçları altın ve dolar fiyatlarıyla birlikte gümüş fiyatları da hareketlenmeye devam ediyor. 2020 yılını 26.44 dolar seviyesinde bitiren ons gümüş fiyatı, 2021 yılında da trend yatırım araçlarından birisi oldu. Gümüş gün içerisinde en yüksek 25.53 doları gördü. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, güncel gümüş beklentisini paylaştı. 2021'de gümüş ne kadar olacak? Gümüş fiyatları artacak mı? İşte uzmanından gümüş tahmini yorumu...

Uzman yorumladı: "Gümüş daha da yükselebilir"... Gümüş fiyatları son durum nedir? 2021' de gram gümüş ne kadar, yükselir mi?

Geçtiğimiz yıl yatırımcısının yüzünü güldüren gümüş, yılı 26.44 dolar seviyelerinde tamamlayarak, 2021 yılına hızlı giriş yaptı. Gümüşün ons fiyatı ABD dolar endeksi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareketliliklerden dolayı değişmeye devam ediyor. Öte yandan ABD'de hala devam eden politik gerilim ve müstakbel Başkan joe Biden'ın teşvik paketleri ile ilgili çalışma yapacağı beklentisi devam ediyor. Gümüşün ons fiyatı,en yüksek seviyesini 25 Nisan 2011'de 49.81 dolar olarak görmüştü. Gümüş fiyatları 12 Ocak'ta hareketli başladı. Gümüş fiyatlarında son durum nasıl? 12 Ocak 2021 Salı anlık gümüş kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Kapalıçarşı'da anlık gram gümüş ne kadar, gümüş fiyatları düşer mi? İşte detaylar…

2021'de yeni trend gümüşe yatırım... Gümüşe yatırım yapılır mı? Gümüşe yatırım yapmak kar sağlar mı? Gümüş yatırım seçenekleri neler?2021'de yeni trend gümüşe yatırım... Gümüşe yatırım yapılır mı? Gümüşe yatırım yapmak kar sağlar mı? Gümüş yatırım seçenekleri neler?

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altındaki sert dalgalanma ile birlikte gümüş fiyatları da hareketlendi. Yeni yatırım aracı olarak vatandaşların kullanmaya başladığı gümüş fiyatları merak ediliyor. Bugün gümüş fiyatları ne kadar oldu, Kapalıçarşı'da gümüş fiyatları son durum nedir** araştırmasını yapan vatandaşlar, Emtia piyasasında neler olacağını merak ediyor. Emtia piyasasında dün gümüşün gramının kapanış fiyatı 6,008 lira olmuştu. Gümüş bugün güne yüzde 2,10 farkı ile başladı.

12 Ocak 2021 Salı gram gümüş fiyatı satışta ve bugün güne 6,13 liradan başladı. Gram gümüş alış fiyatı da güne 6,13 liradan başlayarak işlem görüyor.

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 6,13 lira

GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI :6,13 lira

KAPALIÇARŞI CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

“GÜMÜŞTE YÜKSELEN TREND DAHA DA GÜÇLENEBİLİR”

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ güncel altın yorumlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Biden’ın görevi devralmasıyla birlikte teşvik paketleri, yenilebilir enerji konusundaki adımları, ekonomik aktivitelerdeki görünüm, virüsün seyri ve doların durumunun hareketleneceğini belirtti. 2021 yılında gümüşün yükseliş trendinde olduğunu aktaran Karadağ, "Ancak bu durumun yıl içerisindeki gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini de unutmamak gerekiyor. Teknik olarak, Gümüş (XAGUSD) 22 ve 50 günlük ortalamalarının arasında seyrettiği görülüyor. 22 günlük ortalaması 25,76 dolar ve 50 günlük ortalaması ise 24,82 dolar seviyesinden geçiyor. Yukarıda 25,76 dolar direnç olurken, aşağıda 24,82 dolar destek noktası olarak izleniyor." dedi.

2021 GÜMÜŞÜN DİRENÇ SEVİYELERİ NE OLACAK?

Karadağ açıklamasında; "Temmuz ayında 29,85 dolar seviyesine kadar yükselen gümüş için bu seviyenin üzerine yükselemediği görülüyor. Dolayısıyla 2021 yılında bu direncin aşılması durumunda gümüş için yükselen trendin daha da güçlenmesi beklenebilir. Ancak bu direnç noktasına kadar olan süreçte izlenecek ara direnç seviyeleri, 26,14 - 26,90 - 27,20 - 27,92 - 28,48 dolar ve 29,00 dolar olarak görülüyor.

Gümüş bu direnç noktalarına doğru yükselişinde zaman zaman yorulabilir ve yerini kar satışlarına bırakmasını bekleyebiliriz. Ana resimde, 21,66 dolar destek noktası olarak izleniyor. Aşağıda izlediğimiz 24,82 dolar desteğinin altında 24,30 - 23,58 - 22,60 dolar destek noktaları olarak takip edilebilir.

Son günlerde, doların güçlenmeye başlaması bir miktar emtialar üzerinde baskı kurduğu için gümüşte aşağı yönde bir hareket izleniyor. Ancak, 24,82 dolar desteğinin altında güçlü kapanışlar oluşmadığı sürece ciddi bir satış baskısı izlenmeyebilir. Piyasada dinamikler sürekli değiştiği içinde dikkatli olunmalı. Olası 24,82 dolar desteğinin altında kapanışlar görülmesi durumunda yukarıda bahsedilen ara destek noktaları takip edilebilir ve bu desteklere kadar satışlar karşılanırsa yerini tepki alımlarına bırakabilir. Piyasada, haber akışları oldukça önemli. Veriler ikinci planda kalmış durumda." dedi.


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