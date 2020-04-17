Su ve elektrik faturaları için yeni düzenleme yolda

Koronavirüs salgını nedeniyle su ve elektrik faturaları için yeni bir düzenlemeye gidildi.Bu düzenlemeye göre konutlar ve kapatılan işletmeler için su faturalarının ertelenmesinin önü açılırken, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin geçmiş dönem alacaklarına yönelik ise yapılandırma uygulaması hayata geçirilecek.

SU FATURALARI 3 AY ERTELENEBİLECEK

Meclis'te kabul edilen düzenleme kapsamında belediyelere ve bağlı kuruluşlarına su faturası alacaklarına 3 ay boyunca erteleme yetkisi veriliyor.

ELEKTRİK BORÇLARINA YAPILANDIRMA

Elektrik tüketiminden kaynaklanan ve 1 Şubat 2020 itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş borçlar ile geçmişte yapılandırılmamış alacakların tamamı yapılandırılıyor. Eylül ayı sonuna kadar ilgili birimlere başvuru yapılması halinde ilk taksiti 2021 yılının Ekim ayının son gününe kadar ödenmek şartı ile söz konusu borçlar her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam 3 eşit taksite bölünebilecek.

Buna göre, elektrik ve doğalgaz sayaçları 3 ay boyunca okunmayacak, abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek. Söz konusu uygulama karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak.