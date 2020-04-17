Su ve elektrik faturaları için yeni düzenleme yolda

Koronavirüs salgını nedeniyle su ve elektrik faturaları için yeni bir düzenlemeye gidildi.Bu düzenlemeye göre konutlar ve kapatılan işletmeler için su faturalarının ertelenmesinin önü açılırken, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin geçmiş dönem alacaklarına yönelik ise yapılandırma uygulaması hayata geçirilecek.
Meclis'te kabul edilen düzenleme kapsamında belediyelere ve bağlı kuruluşlarına su faturası alacaklarına 3 ay boyunca erteleme yetkisi veriliyor.
Elektrik tüketiminden kaynaklanan ve 1 Şubat 2020 itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş borçlar ile geçmişte yapılandırılmamış alacakların tamamı yapılandırılıyor. Eylül ayı sonuna kadar ilgili birimlere başvuru yapılması halinde ilk taksiti 2021 yılının Ekim ayının son gününe kadar ödenmek şartı ile söz konusu borçlar her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam 3 eşit taksite bölünebilecek.
Buna göre, elektrik ve doğalgaz sayaçları 3 ay boyunca okunmayacak, abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek. Söz konusu uygulama karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak.
EPDK'nın Elektrik ve Doğal Gaz faturalarına ilişkin Kıyasen Fatura Düzenlemesi’nin detayları şu şekildedir:
Kıyasen fatura uygulaması geçici bir süre (3 ay) uygulanacaktır.
Uygulama sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak ve yalnız bu durumlar için kıyasen fatura yöntemi izlenecektir.
Bu kapsamda sayaçları okunamayan tüketicilere posta, kargo, SMS, e-fatura, e-posta vb. yöntemlerle ulaştırılacak faturada, bu faturanın sayacın okunamaması nedeniyle geçmiş tüketim ortalamaları dikkate alınarak kıyasen yapıldığını ve sayacın okunduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde gerçek tüketim miktarları üzerinden düzeltmenin yapılacağını içeren bir bilgilendirme yapılacaktır.
Sadece okuması yapılamayan tüketiciler için okuma yapıldığı tarihte düzeltme/mahsuplaşma işlemi yapılacaktır.
Mahsuplaşma işlemi sonucunda tüketicinin alacağı oluşması halinde defaten, tüketiciye borç oluşması halinde ise sayacın okunamadığı fatura dönemi kadar taksitlendirme yapılacaktır.
Mevsimsellik de dikkate alınarak tüketicinin son iki yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları üzerinden, tüketicinin geçmiş tüketimi olmaması halinde ise emsal tüketim veya tüketici beyanına göre kıyasen faturalandırma yapılacaktır. Örneğin Mayıs ayı için düzenlenecek faturada 2018 ve 2019 yılı Mayıs aylarına ilişkin kullanım yerinin tüketim ortalaması kullanılacaktır.
Tüketimlere ilişkin fatura hesaplama yöntemi EPDK tarafından takip edilecek, tüketicilerin mağdur edilmesine kesinlikle izin verilmeyecektir. Tüketicilerimiz kendi fatura ve tüketim miktarlarına ilişkin bilgileri şirketlerin ve kurumumuzun internet sitesinden ya da e-devlet üzerinden kontrol edebilecektir.
Genelge kapsamında faaliyeti durdurulan işletmelerin sayaç okumaları (tahakkuk) ertelenecektir.
Özellikle vurgulamak isteriz ki mahsuplaşma işlemine yönelik olası tüketici itirazları kurumumuz tarafından titizlikle değerlendirilecek ve vatandaşlarımızın haksızlığa uğramasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Dağıtım şirketlerinden kaynaklanacak yanlış bir uygulama durumunda söz konusu şirketler hakkında vakit kaybetmeden soruşturma başlatılacak ve mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır.
Öte yandan, bu süreçte birçok iş ve işlemlerin mobil iletişim araçlarıyla yapılabilmesine imkân oluşturmak adına tüketicilerin mobil iletişim bilgilerinin ilgili dağıtım ve tedarik şirketlerine iletilmesinde fayda görülmektedir."
EPDK ikinci bir açıklama yaparak rutin sayaç okuma işlemlerinin muaf olduğu yerlere açıklık getirdi.
Buna göre kıyasen faturanın düzenlenmeyeceği yerler şöyle:
-Karantinaya alınan bölgelerde
-İdari kararlar sebebiyle sayaç okumalarının durdurulduğu bölgelerde
-Sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı bölgelerde
-İdari kararlar nedeniyle faaliyetleri geçici süreyle durdurulan iş yerlerinde.
Öğrenci evi, karantina alanındakiker gibi boşaltılan evlere fatura düzenlemeyecek.
Açıklamaya göre, kıyaslama ay bazlı yapılacak. Haziran ayında ocak ve şubat tüketimleri baz alınarak doğalgaz faturası düzenlenmeyecek.
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