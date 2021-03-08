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Şubat ayı finansal yatırım araçları reel getiri oranları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.03.2021 10:47 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı. Şubatta en fazla reel getiri mevduat faizinde oldu.

Şubat ayı finansal yatırım araçları reel getiri oranları açıklandı

Geçen ay en yüksek aylık reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,25 oranında mevduat faizinde (brüt) gerçekleşirken Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,06 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

MEVDUAT FAİZLERİ YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ

Buna göre, geçen ay en yüksek aylık reel getiri, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,25 oranında mevduat faizinde (brüt) gerçekleşirken Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,06 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,11, BIST 100 endeksi yüzde 1,2, dolar yüzde 5,4, avro yüzde 6 ve külçe altın yüzde 8,16 oranında yatırımcısının kaybetmesine neden oldu.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 0,2 oranında yatırımcısına kazandırırken BIST 100 yüzde 0,89, dolar yüzde 5,11, avro yüzde 5,71 ve külçe altın yüzde 7,88 oranında yatırımcısını kayba uğrattı.

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BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,42 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,82, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,88 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,72, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,46 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,7 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,2, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,55 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 1,99 ve avro yüzde 1,94 oranlarında yatırımcısına kazandırırken dolar yüzde 8,1, mevduat faizi (brüt) yüzde 13,13 ve DİBS yüzde15,51 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 12,12, avro yüzde 12,06 ve dolar yüzde 1,03 oranlarında yatırımcısına kazanç sağladı. Buna karşın mevduat faizi (brüt) yüzde 4,51 ve DİBS yüzde 7,12 oranlarında kayba uğrattı.

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