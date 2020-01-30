Şubat ayında e-ticarete doyacağız

İstanbul’da 4 Şubat Salı akşamı Mecidiyeköy’de bulunan Garanti Partners’da ‘E-Ticarette Müşteri Memnuniyeti’ konusunun konuşulacağı etkinlikte Chakra E-Ticaret Direktörü Aykut Kaymaz, Joker & Soobe E-Ticaret Müdürü Mehmet Türkel ve Flormar Dijital Ticaret ve Pazarlama Müdürü Gökhan Özkan olacak. Ücretsiz etkinliğe katılmak isteyenler http://bit.ly/3aSZayH adresinden kayıt olabilecek.

Adana’da 11 Şubat Salı akşamı Double Tree Otel’de ‘E-Ticaret ve E-İhracat Sayesinde İşinizi Nasıl Büyütürsünüz’ konusunun konuşulacağı etkinlikte Watchofroyal.com kurucusu Tolga Sakın, Olimpus Bilgisayar Grafik ve Web Tasarım Sorumlusu Hakan Çam ve Ticimax Dijital Pazarlama Yöneticisi Pınar Keleş

olacak. Ücretsiz etkinliğe katılmak isteyenler http://bit.ly/2S64cj0 adresinden kayıt olabilecek.

E-Ticarete Başlıyorum Eğitim Programı

İnternetten ürün satmak isteyen ama nereden başlayacağını bilmeyen Kobi ve girişimcilere yapılan uygulamalı eğitim programıyla A'dan Z'ye e-ticarete başlangıç süreçlerinin ele alınacağı ve e-ticarette başarılı olmak için gerekli önemli noktaların paylaşılacağı E-Ticarete Başlıyorum Şubat ayında hem İstanbul hem de Adana’da yapılacak.