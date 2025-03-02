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Şubatta tüm zamanların rekoru kırıldı! Şebekeye doğal gaz girişinde en yüksek rakam

02.03.2025 11:44
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Türkiye'de soğuk hava dalgasının etkisiyle şubatta şebekeye doğal gaz girişinde aylık ve günlük bazda tüm zamanların rekoru kırılırken, gaz arzı kesintisiz sağlandı.

Şubatta tüm zamanların rekoru kırıldı! Şebekeye doğal gaz girişinde en yüksek rakam

AA muhabirinin BOTAŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, şubatın 10 gününde gaz giriş miktarı 300 milyon metreküpün üzerinde seyrederken, 25 Şubat'ta 320,7 milyon metreküple en yüksek rakama ulaşıldı. Bu dönemde, gaz giriş miktarı ise 8 milyar 74 milyon metreküpü aşarak aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bu yılın kış aylarında şebekeye giren doğal gazda da geçen yılın kış aylarına göre miktar bazında yaklaşık 4,9 milyar metreküp, oran bazında yüzde 26,4 artış kaydedildi.

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Bu bağlamda Aralık 2023 ile geçen yılın ocak ve şubat aylarında sisteme giren gaz miktarı yaklaşık 18 milyar 513 milyon olarak hesaplanırken, Aralık 2024 ile bu yılın ocak ve şubat aylarında bu rakam 23 milyar 403 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Geçen ay tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasının etkisiyle günlük tüketimde de rekorlar açıklandı.

BOTAŞ'ın sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşıma göre, ülke genelinde 7 Şubat'ta 300 milyon metreküp, 24 Şubat'ta ise 333,7 milyon metreküp tüketim yapıldı.

TÜRKİYE'YE 14 FARKLI NOKTADAN GAZ GİRİŞİ SAĞLANIYOR

Giriş ve tüketim miktarlarında görülen yüksek miktarlar yerli gaz üretimi, boru gazı ve sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) yönelik gelişmiş tedarik altyapısıyla destekleniyor.

Türkiye'nin gaz ihtiyacını yerli kaynaklardan sağlama hedefleri doğrultusunda Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretim kapasitesi 7 milyon metreküp seviyesine seyrediyor. Yerli gazda üretimin bu ay sonunda 9,5 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor.

Avrupa'nın en büyük gaz piyasalarından biri durumundaki Türkiye'ye 14 farklı noktadan gaz girişi sağlanırken, tedarikte boru hatlarının yanı sıra LNG santralleri ve yüzer yeniden gazlaştırma tesisleri (FSRU) üzerinden kaynak çeşitliliğine önem veriliyor.

Bu kapsamda Türkiye, Rusya, Azerbaycan, İran ve dün ilk gaz sevkiyatının başladığı Türkmenistan'dan boru gazı, ABD ve Cezayir başta olmak üzere birçok ülkeden ise LNG tedarik ediyor.

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GAZA ERİŞEBİLEN NÜFUS 72,3 MİLYON

Öte yandan, geçen yıl sonu itibarıyla doğal gaz abone sayısı yaklaşık 21,9 milyona ulaşırken, gaza erişebilen nüfus ise 72,3 milyon olarak hesaplanıyor.

Türkiye'de son verilere göre, doğal gaz 81 ilde 907 yerleşim yerine ulaştırılıyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz BOTAŞ
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