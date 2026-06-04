SunExpress, Almatı uçuşlarına başlayacağını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa ortaklığında faaliyet gösteren SunExpress’ten yapılan açıklamaya göre, İzmir-Almatı hattındaki uçuşlar temmuz ayının sonundan itibaren gerçekleştirilecek. Seferlerin salı ve cuma günleri olmak üzere haftada iki kez düzenleneceği belirtildi.

Yeni uçuş hattıyla birlikte yolcuların, Kazakistan’ın en büyük şehri olmasının yanı sıra Orta Asya’nın önde gelen kültür, finans ve ticaret merkezleri arasında yer alan Almatı’ya doğrudan ve konforlu ulaşım imkânına kavuşacağı ifade edildi.