Süper Ligin dev takımı Bakanlığın radarına takıldı! 'Boğulma' riski olunca tüm ürünleri piyasadan toplatılıyor...

Okul çantası, kırtasiye eşyaları, çocuk oyuncakları gibi birçok ürün Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yayınlanıyor. Yapılan denetimlerde ürünlerde sağlığı tehlikeye düşürecek herhangi bir durumun tespit edilmesi halinde Bakanlık ürünün piyasa arzını yasaklıyor.

Dün bebek emziğinden, çocuklar için can simidine kadar pek çok ürün listeye girmişti. Bakanlığın listesine giren ürünler Bakanlık tarafından piyasa arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar veriliyor.



Tüm ürünlerde denetimler aralıksız bir şekilde sürerken bugün liste yeniden güncellendi. Firma yerinin İzmir olduğu Mikrotem markalı yağ çözücü ürününün piyasa arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi. Güvensizlik nedeni olara ise ambalajlama, çocuk emniyetinin bulunmaması işaret edildi.

BEŞİKTAŞ ARMALI SWEATSHİRT TOPLATILIYOR!

Listede en çok dikkat çeken ürün ise Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne ait olan çocuk giyim ürünü kapüşonlu sweatshirt oldu. Üründe boğulma riski tespit eden Bakanlık, çocuk ürünlerinin üretilmesine yönelik düzenlemeye uyulmaması gösterildi.

Bakanlık Beşiktaş armalı sweatshirtün toplatılmasına ve piyasa arzının yasaklanmasına karar verdi.