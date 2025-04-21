FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sur Balık, Mira Balık, Bebek Kahve... Boğaz'ın birbirinden lüks yapılarında usulsüzlük! 100'ün üzerinde lüks yapı incelemede

Sur Balık, Mira Balık, Bebek Kahve... Boğaz'ın birbirinden lüks yapılarında usulsüzlük! 100'ün üzerinde lüks yapı incelemede

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
21.04.2025 10:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gözbebeği olan ve fiyatları ağızları açık bırakan birbirinden lüks mekanlarda izinsiz yapılaşma tespit edildi. Söz konusu yapılar arasında Sur Balık, Mira Balık ve Bebek Kahve gibi bilindik yerler de yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçerek inceleme başlattı. Şu ana kadar sahilde yer alan 106 yapıda usulsüz işlem tespit edildi. 49 taşınmaz için suç duyurusunda bulunuldu.

Sur Balık, Mira Balık, Bebek Kahve... Boğaz'ın birbirinden lüks yapılarında usulsüzlük! 100'ün üzerinde lüks yapı incelemede

İstanbul Boğazı inceleme altına alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Boğazı’nda sahil boyunca uzanan 106 taşınmazda izinsiz yapılaşma tespit etti. Sahaya inen ekipler tek tek çektikleri fotoğraflarla projeleri karşılaştırdı.

9e1ce0c3-6f51-4399-879b-32a4fcf032c5

HEPSİ BİRBİRİNDEN LÜKS

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerinde, Bebek Camii’nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne uzanan kıyı boyunca bazı yapıların denize doğru izinsiz biçimde genişletildiği, kat ilaveleri yapıldığı ve cephe yenilemeleri gerçekleştirildiği yönünde Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne çok sayıda ihbar ulaştı.

fff6b53a-9b19-41ff-82ab-ef7c0c95c49b

Kültür ve Turizm Bakanlığı bu ihbarlar üzerine hızlıca harekete geçerek uzman ekiplerini sahaya gönderdi.

335c500f-2414-442d-a52b-0797c595f6f3

106 TAŞINMAZ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Uzmanlarca yapılan tespitlerin ardından, 2025 yılı başından itibaren gerçekleştirilen Koruma Kurulu toplantılarında toplam 106 taşınmaza ilişkin karar alındı. Bu kapsamda, 49 taşınmazdaki kaçak müdahale için suç duyurusunda bulunuldu. Tescilsiz taşınmazlara ilişkin 42 dosyada bilgi ve belge talebinde bulunulurken, 15 taşınmazda daha önce alınmış kurul kararlarının uygulanması istendi.

968b1fd8-394d-4407-8e91-35be5de998e6

Kültür Bakanlığı'nın aktardığına göre ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından defalarca yazılı bildirimde bulunulmasına karşın, belediye sadece bir taşınmazda işlem yaptı. Geriye kalan izinsiz uygulamaların kaldırılması yönünde somut adım atılmadı.

2938e2e5-20b6-47d9-8fde-4e79dfa94897

BELEDİYEYE 72 RESMİ YAZI GÖNDERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğüne bugüne kadar tam 72 kez resmi tekit yazısı gönderilerek, kaçak yapılaşmaların durdurulması, mevcut müdahalelerin kaldırılması ve talep edilen belgelerin iletilmesi istendi.

b06ac9a5-c131-43ed-aa98-aec8733059e7

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Boğaz’ın siluetini bozan izinsiz yapılaşmalara karşı denetimlerini aralıksız sürdürme vurgusu yaptı.

b2550598-3843-4990-8c7e-690d9bac7caa

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamu yararını önceleyerek Boğaz’daki tarihi ve kültürel mirası korumak için sürecin kararlılıkla yürütüleceği belirtildi.

bb864a2f-ce44-4568-957f-c93a0d5d1802

de086f57-0871-4cd5-a556-bbd8ca49cf22

fb38bcf4-79ad-4c39-9360-9e0b7e393dd4

Canlı Borsa
Türkiye için kartlar yeniden dağıtılacak! Türkiye için kartlar yeniden dağıtılacak!
Net UYP açığı Şubat ayında 279 milyar dolar olduNet UYP açığı Şubat ayında 279 milyar dolar oldu
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Boğazı boğaz kaçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memur ve memur emeklisi maaş zammı için oran verdi

Memur ve memur emeklisi maaş zammı için oran verdi

600 bin işçi ne kadar zam alacak? Bakan Işıkhan tarih verdi

600 bin işçi ne kadar zam alacak? Bakan Işıkhan tarih verdi

Geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı! Rasim Ozan Kütahyalı'dan veda mesajı...

Geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı! Rasim Ozan Kütahyalı'dan veda mesajı...

Elif Kırav cinayetinde telefon detayı! Yardım isteyemesin diye yapmış

Elif Kırav cinayetinde telefon detayı! Yardım isteyemesin diye yapmış

'Öğrense çok iyi kazanç' 50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar

'Öğrense çok iyi kazanç' 50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar

70 bin TL maaş veriyor ama bulamıyorlar! Kimse çıkmazsa...

70 bin TL maaş veriyor ama bulamıyorlar! Kimse çıkmazsa...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.