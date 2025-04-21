Sur Balık, Mira Balık, Bebek Kahve... Boğaz'ın birbirinden lüks yapılarında usulsüzlük! 100'ün üzerinde lüks yapı incelemede

İstanbul Boğazı inceleme altına alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Boğazı’nda sahil boyunca uzanan 106 taşınmazda izinsiz yapılaşma tespit etti. Sahaya inen ekipler tek tek çektikleri fotoğraflarla projeleri karşılaştırdı.

HEPSİ BİRBİRİNDEN LÜKS

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerinde, Bebek Camii’nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne uzanan kıyı boyunca bazı yapıların denize doğru izinsiz biçimde genişletildiği, kat ilaveleri yapıldığı ve cephe yenilemeleri gerçekleştirildiği yönünde Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne çok sayıda ihbar ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bu ihbarlar üzerine hızlıca harekete geçerek uzman ekiplerini sahaya gönderdi.

106 TAŞINMAZ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Uzmanlarca yapılan tespitlerin ardından, 2025 yılı başından itibaren gerçekleştirilen Koruma Kurulu toplantılarında toplam 106 taşınmaza ilişkin karar alındı. Bu kapsamda, 49 taşınmazdaki kaçak müdahale için suç duyurusunda bulunuldu. Tescilsiz taşınmazlara ilişkin 42 dosyada bilgi ve belge talebinde bulunulurken, 15 taşınmazda daha önce alınmış kurul kararlarının uygulanması istendi.

Kültür Bakanlığı'nın aktardığına göre ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından defalarca yazılı bildirimde bulunulmasına karşın, belediye sadece bir taşınmazda işlem yaptı. Geriye kalan izinsiz uygulamaların kaldırılması yönünde somut adım atılmadı.

BELEDİYEYE 72 RESMİ YAZI GÖNDERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğüne bugüne kadar tam 72 kez resmi tekit yazısı gönderilerek, kaçak yapılaşmaların durdurulması, mevcut müdahalelerin kaldırılması ve talep edilen belgelerin iletilmesi istendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Boğaz’ın siluetini bozan izinsiz yapılaşmalara karşı denetimlerini aralıksız sürdürme vurgusu yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamu yararını önceleyerek Boğaz’daki tarihi ve kültürel mirası korumak için sürecin kararlılıkla yürütüleceği belirtildi.