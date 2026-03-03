FİNANS

Sürekli Borçlanma Döngüsünden Çıkmak İçin “Kar Topu” Yöntemi

Sürekli borçlanma döngüsünde olan insanın enerjisi, motivasyonu ya da geleceğe dair umudu çöküş halinde olur. Ay başında rahatlar ama ay sonu geldiğinde o tanıdık yere geri döner. Borçların bir türlü küçülmemesi çaresizliği beraberinde getirir... Bu noktada kar topu yöntemi devreye giriyor!

1.İlk olarak tüm borçları listeleyin.

Kar topu yönteminin ilk basamağı gözden kaçan ya da kenara itilen borçları açığa çıkarmaktır. Kredi kartları, ihtiyaç kredileri ya da bireysel borçlar... Bunların hepsini tek tek yazmanız gerekir. Tutarlar, aylık ödemeler ve kalan vadelerin net bir şekilde görünmesini sağlayın. Bu liste biraz moral bozabilir fakat belirsizlikten kurtulmak rahatlamanızın yolunu açacak!

2.Listelenen borçları küçükten büyüğe doğru sıralayın.

Şimdi bu aşama en ayırt edici yerdir. Burada faiz oranlarına değil, borcun büyüklüğüne odaklanmanız gerekiyor. En küçük borcunuzu en başa yazın. Büyük borçları ise sona doğru yazın. Bu yaklaşım mantıksız gözükebilir fakat buradaki amaç küçük borçları ödeyerek motivasyonu artırmak! “Başardım” hissine sahip olduktan sonra diğer borçlar için adım atmak daha kolay olacaktır.

3.Minimum ödemeleri unutmamalısınız.

Bir borca odaklanıp diğerlerini tamamen görmezden gelmeyin! Tüm borçların minimum ödemelerini unutmamalısınız. Eğer unutursanız denge bozulabilir. Zihinsel olarak güvende olabilmek için borç yönetimini sabit tutmalısınız. Yani kar topu yöntemi aynı zamanda sürdürülebilirliği içeriyor. İstikrar üzerine kurulu bir yöntem!

4.Kapanan borçların boşa gitmesine izin vermeyin.

İlk borcu kapattığınız zaman bir rahatlama olacak. Fakat bu rahatlamayı kontrol altına almanız gerekiyor. Çünkü kapanan borcun aylık ödemeleri bir sonraki borca eklenir. Bu da ödenilen toplam tutarın artması demektir. Ama merak etmeyin, bu artış sizi zorlamaz. Çünkü alışkın olduğunuz bir ödemedir! Bu aşamada ilerlemenizi somut bir şekilde görürsünüz. Kar topu etkisi burada hız kazanır.

5.Psikolojik kazanımlarını da görün.

Kar topu yönteminin sadece sayılarla ilgili olmadığını bilmelisiniz. Duygularınızı da etkiler! Borçlu olmak bir insanın özgüvenini olumsuz olarak etkileyebilir. Çünkü omuzlarda sürekli bir yük vardır. Fakat küçük borçlar kapandıkça. Yapabiliyor olmanız kendinize olan inancınızı artırır. Bu da sürecin yarıda kesilmesinin önüne geçer!

6.Bütçenizi yeniden şekillendirin.

İstikrarlı bir şekilde ilerledik, psikolojik olarak rahatladık... Sıra geldi yeniliklerin yapılmasına. Gelir-gider dengesini yeniden gözden geçirmeniz gerekiyor. Bazı aboneliklerinizi inceleyebilir, dışarıda yemek yerine evde yemek yapma alışkanlığı edinebilirsiniz. Bunlar ufak değişiklikler olsa da büyük farklar oluşturabilir. Burada kendinizi cezalandırmıyorsunuz, kendinize alan açmaya çalışıyorsunuz!

7.Yeni borç almama kuralına uyun.

Kar topu yönteminin en kritik kurallarından biriyle sizlerleyiz. Yeni bir borç demek süreci en başa almak demektir... Bu yüzden net bir sınır çekmelisiniz. Eğer acil bir durum söz konusu değilse borçtan uzak durun. Dürtüsel harcamalar riskli olabilir. Burada farkındalık çok önemli. Kendinize zaman tanıyın ve gerçekten neye ihtiyacınız olduğunu görün. Ayrıca nasıl bir yaşam istediğinizi unutmayın.

8.Son olarak süreci görselleştirerek takip edin.

Borçlarınızın azaldığını görmek sizi motive edebilir. Bu yüzden bir tablo, liste ya da grafik kullanabilirsiniz. Kapanan borçların üzerini çizmek bile size iyi hissettirir. Sürecin somutlaşması disiplini beraberinde getirir! Disiplin ise eski alışkanlıklarınıza dönmenizi önler.

Anahtar Kelimeler:
ING Para Mevzuları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

