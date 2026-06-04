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Süresiz nafaka için AYM’de karar günü!

Anayasa Mahkemesi, “süresiz nafaka” zulmünü bugün Genel Kurul’da esastan görüşerek karara bağlayacak.

Süresiz nafaka için AYM’de karar günü!
Cansu Çamcı

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini bugün karara bağlayacak. Antalya 12. Aile Mahkemesi, 2025’te baktığı bir davada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının “süresiz olması”na ilişkin düzenlemenin iptali için AYM’ye başvurdu.

Süresiz nafaka için AYM’de karar günü! 1

YÜKSEK MAHKEME BAŞVURUYU GENEL KURUL GÜNDEMİNE ALDI

Yüksek Mahkeme, başvuruyu Genel Kurul gündemine aldı. Başvuruyu esastan görüşecek olan AYM, ilgili düzenlemenin iptaline, iptal isteminin reddine ya da başvurunun ertelenmesine karar verebilecek.

Türk Medeni Kanunu’nun “yoksulluk nafakası” başlıklı 175. maddesi “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz” hükmünü içeriyor.

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