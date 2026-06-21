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Süt çiftliğinde dijital dönüşüm: Sağımı robotlar yapıyor

Kırklareli'nde hibe desteğiyle kurulan 8 süt sağım robotu, hayvan refahını artırırken süt üretiminde yüzde 10'a varan verim sağladı.

Süt çiftliğinde dijital dönüşüm: Sağımı robotlar yapıyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren bir büyükbaş hayvan çiftliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı hibe desteğiyle 8 adet süt sağım robotu sistemi devreye alındı. Alacaoğlu köyünde 2011 yılında 800 büyükbaş hayvan kapasitesiyle çiftlik kuran girişimci Süleyman Uysal, üretim kapasitesini yükseltmek ve işletmesini teknolojik altyapıyla güçlendirmek amacıyla modernizasyon çalışmalarına başladı.

Süt çiftliğinde dijital dönüşüm: Sağımı robotlar yapıyor 1

BAKANLIK DESTEĞİYLE MODERNİZASYON

Yürüttüğü araştırmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvuran Uysal, aldığı modernizasyon desteği kapsamında işletmesine 8 süt sağım robotu sistemi kazandırdı. İnsan müdahalesi olmadan hijyenik koşullarda sağım yapılmasına imkan tanıyan sistem sayesinde, hayvanların memelerindeki sütün iletkenliğinden günlük geviş getirme sayılarına kadar birçok teknik veri anlık olarak takip edilmeye başlandı.

Süt çiftliğinde dijital dönüşüm: Sağımı robotlar yapıyor 2

"HAYVANA AİT HER TÜRLÜ BİLGİYE ULAŞABİLİYORUZ"

Girişimci Süleyman Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süt sağım robotlarının hem hayvan konforunu hem de süt verimini artırdığını ifade etti.

İşletmede Avrupa standartlarında ve insan eli değmeden üretim gerçekleştirdiklerini belirten Uysal, "Hayvancılıkta en büyük sıkıntılardan biri işçi bulmak. Bu konuda birtakım araştırmalar yapmıştık. Sonrasında robotik süt sağım sistemleri üzerine yoğunlaştık. Kurduğumuz 8 sağım robotu sistemiyle üretim miktarımızı ve kalitemizi artırdık. Artık masa başında, bilgisayar veya cep telefonu üzerinden hayvana ait her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz." dedi.

Süt çiftliğinde dijital dönüşüm: Sağımı robotlar yapıyor 3

GÜNLÜK SÜT ÜRETİMİNDE 16 TON HEDEFİ

İşletme Müdürü Zekeriya Canbaz da robotik sağım sistemleri sayesinde üretim kapasitelerinde önemli artış sağlandığını söyledi.

Günlük ortalama 11-12 ton süt üretimi gerçekleştirdiklerini aktaran Canbaz, işletmenin tam kapasiteyle çalışması halinde günlük süt miktarını 16 tona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Sistemin mesleki açıdan da önemli kolaylıklar sunduğunu vurguladı.

Süt çiftliğinde dijital dönüşüm: Sağımı robotlar yapıyor 4

HAYVAN REFAHI VE VERİM ARTIŞI SAĞLIYOR

Robotik sistemlerin hayvan refahına ve süt verimine olan katkılarına değinen Canbaz, şu ifadeleri kullandı: "Robotlar bize hayvanların geviş getirme sayıları, memedeki somatik hücre durumu ve sütün iletkenliği gibi tüm teknik bilgileri anlık olarak veriyor. Geçmişte üreticiden aldığımız anamnezi (hasta öyküsü) artık robot kendisi sunuyor. Tüm bu verileri cep telefonumuzdan takip edebiliyoruz. İçeride hayvanları sürekli yönlendiren, güden biri olmadığı için hayvan refahı yükseliyor ve stres azalıyor. Hayvanlar kendi doğal yaşam ortamlarında serbestçe hareket ediyor. Temel prensibimiz gönüllülük. Hayvanlar kendi istekleriyle sağıma geliyorlar, bazıları verimine göre günde 4-5 defa, bazıları ise 2 defa robotu ziyaret ediyor. Bu konfor da hayvan başına günlük 1,5-2 litre arasında ekstra süt artışı sağlıyor. Genel üretime baktığımızda yüzde 5 ila 10 arasında bir verim artışı yakaladık."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
süt Kırklareli Tarım ve Orman Bakanlığı Hibe desteği
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