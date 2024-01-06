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Taciz mesajına para cezası! Kargo firmasına büyük şok! Mesajı kurye attı ama…

06.01.2024 14:03 | Son Güncelleme:
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Kuryelerle ilgili gündem yaratacak bir karar alındı. Kuryenin kargo sahibine taciz mesajı atması nedeniyle mahkeme kargo şirketine de 250 bin lira para cezası verdi. Kararda, veri sorumlusu kargo şirketinin, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önleme amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı belirtildi.

Taciz mesajına para cezası! Kargo firmasına büyük şok! Mesajı kurye attı ama…

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), teslimattan sonra alıcıya taciz mesajı atılması olayında bir kargo şirketine kişisel verilerin hukuka aykırı işlendiği gerekçesiyle idari para cezası verdi. KVKK, kargo tesliminden sonra kuryenin alıcıya taciz içerikli mesaj göndermesi olayında, kargo şirketine gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle 250 bin lira idari para cezasına çarptırıldı.

Kurumun kararına göre, internet üzerinden alışveriş yapan kişi, ürünün kargoyla adresine gönderilmesini istedi.

Kargo şirketinde çalışan kurye, ürünü teslim ettikten sonra kargo sahibine cep telefonundan taciz içerikli mesaj gönderdi.

Alıcı, veri sorumlusu kargo şirketinin kişisel veri güvenliğini sağlayamadığını savunarak, KVKK'ye şikayette bulundu.

KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yaptığı incelemede veri sorumlusu konumundaki kargo şirketine 250 bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Olayı gerçekleştiren kuryenin veri sorumlusu şirket adına çalıştığı aktarılan kararda, kuryeye, kişisel verilerin korunması, veri güvenliği konularında herhangi bilgilendirme yapılmadığı, eğitim verilmediği tespiti yer aldı.

İlgili kişinin telefon numarasının kanunda öngörülen kişisel veri işleme şartlarına dayanılmaksızın hukuka aykırı olarak kullanıldığı belirtilen kararda, veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri de almadığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Kurye taciz kargo mesaj
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