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  4. Taksi indi bindi ücreti 115 lira mı olacak? Tartışmalı karar sonrası ikinci zam talebi! Açılış 32 liraya yaklaşacak

Taksi indi bindi ücreti 115 lira mı olacak? Tartışmalı karar sonrası ikinci zam talebi! Açılış 32 liraya yaklaşacak

14.11.2023 14:22 | Son Güncelleme:
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 65 zam yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduğunu açıkladı. Teklif kabul edilirse indi bindi ücreti 115 liraya, taksimetre açılışı 31,63 liraya, kilometre başına ücret ise 22,69 liraya yükselecek.

Taksi indi bindi ücreti 115 lira mı olacak? Tartışmalı karar sonrası ikinci zam talebi! Açılış 32 liraya yaklaşacak

Ağustos ayında gerçekteştirilen UKOME toplantısı ile taksi ücreti zamlanmıştı. İndi-bindi 70 lira, taksimetre açılış 19,17 TL, kilometre başına ücret 13,75 TL olarak uygulanmıştı.

TAKSİ ÜCRETİNE ZAM TALEBİ

Bu karar günlerce tartışılırken İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan yeni bir açıklama geldi. Aksu giderlerdeki artış nedeniyle taksi tarifelerine zam talebinde bulunmak zorunda kaldıklarını söyledi.

İNDİ BİNDİ 115 LİRA OLABİLİR

Ay sonundaki UKOME toplantısında yüzde 65’lik teklif kabul edilirse, indi bindi ücreti 115 liraya, taksimetre açılışı 31,63 liraya, kilometre başına ücret ise 22,69 liraya yükselecek.


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Anahtar Kelimeler:
taksi
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