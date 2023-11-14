Taksi indi bindi ücreti 115 lira mı olacak? Tartışmalı karar sonrası ikinci zam talebi! Açılış 32 liraya yaklaşacak

Ağustos ayında gerçekteştirilen UKOME toplantısı ile taksi ücreti zamlanmıştı. İndi-bindi 70 lira, taksimetre açılış 19,17 TL, kilometre başına ücret 13,75 TL olarak uygulanmıştı.
Bu karar günlerce tartışılırken İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan yeni bir açıklama geldi. Aksu giderlerdeki artış nedeniyle taksi tarifelerine zam talebinde bulunmak zorunda kaldıklarını söyledi.
Ay sonundaki UKOME toplantısında yüzde 65’lik teklif kabul edilirse, indi bindi ücreti 115 liraya, taksimetre açılışı 31,63 liraya, kilometre başına ücret ise 22,69 liraya yükselecek.