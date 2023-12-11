Taksimetre hesabını karıştıracak sözler! 'İndi-bindi ücreti yasal değil' dedi: Taksi ücretlerini o şartla geri alabilirsiniz...

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu, Ağustos ayında toplanarak taksi ücretlerini yeniden belirledi.

15 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olan yeni tarifeye göre, taksimetre ücretine yüzde 42 artış yapıldı. Taksimetre açılışı 14 TL'den 20 TL'ye, kilometre ücreti 18 TL'den 25 TL'ye çıkarken; saat ücreti 84 TL, birim metre (100 metre) 2,5 TL, indi-bindi ise 50 TL'den 60 TL oldu.

TAKSİMETREDEN ÇOK İNDİ BİNDİ ÜCRETİNDEN ŞİKAYETÇİLER

Kent merkezindeki 5 ilçede geçerli olan tarife, 14 ilçede biraz daha yüksek oranda uygulanıyor. Ulaşımda taksi kullanan vatandaş ise taksimetre ücretinden çok, indi-bindi ücretine itiraz ediyor. Hakkını tüketici hakem heyetlerinde arayan vatandaş, başvurması halinde bu ücreti geri alabiliyor.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, taksi üret tarifesinde alınan indi-bindi ücretinin idari karar olduğunu ve tüketiciyi bağlamadığını söyledi.

Gündüz, "Bu yasaktır, bu ücret alınamaz. Çift başlı tarife uygulanamaz. 'Belediye ve taksiciler odası izin vermiş. Kısa mesafede bu ücret ödenecek' diyorlar. Bu mümkün değil. Taksimetre varsa ve ne yazarsa onu ödersiniz. Eğer 60 TL ödediyse fişini alsın ve hakem heyetinden parasını istesin. Ticaret İl Müdürlüğü'ne de şikayet ederse ciddi cezaları var" dedi.

Taksilerin kanuni olarak ücret talep edecekleri tek dayanaklarının taksimetre olduğunu anlatan Gündüz, tüketicilerin ikinci bir tarife yerine geçen indi-bindi ücretlerini ödeme zorunluluğu olmadığını vurguladı.

"KISA MESAFE İÇİN ALINAN BİR ÖNLEM"

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf ve Sanatkarları Odası Genel Sekreteri İlker Karahan ise indi-bindi ücretinin taksici esnafını ve tüketiciyi mağdur etmemek için alındığını söyledi.

Karahan, taksici esnafının saatlerce durakta sıra beklediğini, gelen yolcu talebini karşılamak için duraktan ayrıldıktan sonra kısa mesafe işler sonrası yeniden durağa geldiğinde uzun bir sıranın en arkasına geçmek zorunda kaldığını belirtti.

Karahan, şöyle konuştu:

"İndi-bindi tarifesi, UKOME kararıyla alınan bir ücret. Taşıyan ve taşınan şahısların mağdur olmaması adına bunu tercih ediyoruz. Kısa mesafe diyerek yolcu almıyorlar. Bunu önlemek için alınan bir önlem aslında. Bu tarifeyle müşteriyi almama ihtimali olmuyor. Bugüne kadar vatandaştan da şikayet gelmedi. Vatandaş bu tarifeyi bilerek biniyor."

"İNDİ-BİNDİYİ ALMAZSAK, 70-80 LİRALIK KAYBIMIZ OLUYOR"

18 yıldır taksicilik yapan Fatih Çelik, ulaşımda çoğunlukla taksi kullanan müşterilerin indi-bindi ücretine itiraz etmediğini söyledi. Zaman zaman sorun yaşadıklarını anlatan Çelik şöyşe konuştu:

"Arada sırada müşterilerimizden itiraz geliyor. Onu da izah ediyoruz. Müşterilerimizin çoğu indi-bindi bedeli olan 60 lirayı kısa mesafede taksiden inmeden zaten hazırlamış oluyor."

İhsan Küçükbaş da 22 yıldır taksicilik yaparak geçimini sağladığını belirtti. Müşterilerinin çoğunun bilinçli olduğunu, zaman zaman indi- bindi tarifesini soranların olduğunu belirten Küçükbaş, "'40 yazdı ama neden 60 aldınız?' diyen oluyor. Biz de odanın belirlediği bir fiyat olduğunu anlatıyoruz" dedi.

Kısa mesafede 60 lira ücreti almamaları halinde yaşadıklarını da anlatan Küçükbaş, "Müşteriyi bırakıp, geri durağa geldiğimde indi-bindi ücreti de almadıysam 70-80 liralık kaybım oluyor. Saatlerce sıra bekliyoruz. Sıra bize gelip, 60 liralık indi-bindi ücretini de almazsak o zaman yaptığımız işin anlamı olmuyor. Bunların hepsi bize maliyet oluyor" diye konuştu.







