FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Taksimetre hesabını karıştıracak sözler! 'İndi-bindi ücreti yasal değil' dedi: Taksi ücretlerini o şartla geri alabilirsiniz...

Taksimetre hesabını karıştıracak sözler! 'İndi-bindi ücreti yasal değil' dedi: Taksi ücretlerini o şartla geri alabilirsiniz...

11.12.2023 11:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksilerde en kısa mesafe için alınan indi-bindi ücreti ile ilgili Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz'den gündem yaratacak bir açıklama geldi. Ücretin yasal olmadığını savunan Gündüz "Taksimetre varsa ve ne yazarsa onu ödersiniz. Eğer 60 TL ödediyse fişini alsın ve hakem heyetinden parasını istesin. Ticaret İl Müdürlüğü'ne de şikayet ederse ciddi cezaları var" diye konuştu.

Taksimetre hesabını karıştıracak sözler! 'İndi-bindi ücreti yasal değil' dedi: Taksi ücretlerini o şartla geri alabilirsiniz...

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu, Ağustos ayında toplanarak taksi ücretlerini yeniden belirledi.

15 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olan yeni tarifeye göre, taksimetre ücretine yüzde 42 artış yapıldı. Taksimetre açılışı 14 TL'den 20 TL'ye, kilometre ücreti 18 TL'den 25 TL'ye çıkarken; saat ücreti 84 TL, birim metre (100 metre) 2,5 TL, indi-bindi ise 50 TL'den 60 TL oldu.

TAKSİMETREDEN ÇOK İNDİ BİNDİ ÜCRETİNDEN ŞİKAYETÇİLER

Kent merkezindeki 5 ilçede geçerli olan tarife, 14 ilçede biraz daha yüksek oranda uygulanıyor. Ulaşımda taksi kullanan vatandaş ise taksimetre ücretinden çok, indi-bindi ücretine itiraz ediyor. Hakkını tüketici hakem heyetlerinde arayan vatandaş, başvurması halinde bu ücreti geri alabiliyor.

iStock-493552724

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, taksi üret tarifesinde alınan indi-bindi ücretinin idari karar olduğunu ve tüketiciyi bağlamadığını söyledi.

Gündüz, "Bu yasaktır, bu ücret alınamaz. Çift başlı tarife uygulanamaz. 'Belediye ve taksiciler odası izin vermiş. Kısa mesafede bu ücret ödenecek' diyorlar. Bu mümkün değil. Taksimetre varsa ve ne yazarsa onu ödersiniz. Eğer 60 TL ödediyse fişini alsın ve hakem heyetinden parasını istesin. Ticaret İl Müdürlüğü'ne de şikayet ederse ciddi cezaları var" dedi.

Taksilerin kanuni olarak ücret talep edecekleri tek dayanaklarının taksimetre olduğunu anlatan Gündüz, tüketicilerin ikinci bir tarife yerine geçen indi-bindi ücretlerini ödeme zorunluluğu olmadığını vurguladı.

"KISA MESAFE İÇİN ALINAN BİR ÖNLEM"

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf ve Sanatkarları Odası Genel Sekreteri İlker Karahan ise indi-bindi ücretinin taksici esnafını ve tüketiciyi mağdur etmemek için alındığını söyledi.

iStock-1405024978

Karahan, taksici esnafının saatlerce durakta sıra beklediğini, gelen yolcu talebini karşılamak için duraktan ayrıldıktan sonra kısa mesafe işler sonrası yeniden durağa geldiğinde uzun bir sıranın en arkasına geçmek zorunda kaldığını belirtti.
Karahan, şöyle konuştu:

"İndi-bindi tarifesi, UKOME kararıyla alınan bir ücret. Taşıyan ve taşınan şahısların mağdur olmaması adına bunu tercih ediyoruz. Kısa mesafe diyerek yolcu almıyorlar. Bunu önlemek için alınan bir önlem aslında. Bu tarifeyle müşteriyi almama ihtimali olmuyor. Bugüne kadar vatandaştan da şikayet gelmedi. Vatandaş bu tarifeyi bilerek biniyor."

"İNDİ-BİNDİYİ ALMAZSAK, 70-80 LİRALIK KAYBIMIZ OLUYOR"

18 yıldır taksicilik yapan Fatih Çelik, ulaşımda çoğunlukla taksi kullanan müşterilerin indi-bindi ücretine itiraz etmediğini söyledi. Zaman zaman sorun yaşadıklarını anlatan Çelik şöyşe konuştu:

iStock-1141522121

"Arada sırada müşterilerimizden itiraz geliyor. Onu da izah ediyoruz. Müşterilerimizin çoğu indi-bindi bedeli olan 60 lirayı kısa mesafede taksiden inmeden zaten hazırlamış oluyor."

İhsan Küçükbaş da 22 yıldır taksicilik yaparak geçimini sağladığını belirtti. Müşterilerinin çoğunun bilinçli olduğunu, zaman zaman indi- bindi tarifesini soranların olduğunu belirten Küçükbaş, "'40 yazdı ama neden 60 aldınız?' diyen oluyor. Biz de odanın belirlediği bir fiyat olduğunu anlatıyoruz" dedi.

Kısa mesafede 60 lira ücreti almamaları halinde yaşadıklarını da anlatan Küçükbaş, "Müşteriyi bırakıp, geri durağa geldiğimde indi-bindi ücreti de almadıysam 70-80 liralık kaybım oluyor. Saatlerce sıra bekliyoruz. Sıra bize gelip, 60 liralık indi-bindi ücretini de almazsak o zaman yaptığımız işin anlamı olmuyor. Bunların hepsi bize maliyet oluyor" diye konuştu.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Şimşek'ten 'cari denge' mesajıMehmet Şimşek'ten 'cari denge' mesajı
Ev sahiplerinden kiracılara yeni zorluk! İki tarifeli kira modeli…Ev sahiplerinden kiracılara yeni zorluk! İki tarifeli kira modeli…
Gündem asgari ücret iken dikkat çeken gerilemeGündem asgari ücret iken dikkat çeken gerileme
Anahtar Kelimeler:
taksi
En Çok Okunan Haberler
Atilla Karaoğlan'a olay ceza!

Atilla Karaoğlan'a olay ceza!

Asgari ücrette kritik gün geldi!

Asgari ücrette kritik gün geldi!

Bakan Ersoy ile karesi gündem olmuştu! Altaylı'dan gelen tepkilere yanıt: 'Demek ki adam değilsiniz'

Bakan Ersoy ile karesi gündem olmuştu! Altaylı'dan gelen tepkilere yanıt: 'Demek ki adam değilsiniz'

İkinci el araba satışında 6+6’ya devam!

İkinci el araba satışında 6+6’ya devam!

Altın fiyatları için ‘tüm şartlar oluştu’ dedi: Yeni tahminlerini açıkladılar

Altın fiyatları için ‘tüm şartlar oluştu’ dedi: Yeni tahminlerini açıkladılar

Ev sahiplerinden kiracılara yeni zorluk! İki tarifeli kira modeli…

Ev sahiplerinden kiracılara yeni zorluk! İki tarifeli kira modeli…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satanları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satanları sizin için seçtik

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.