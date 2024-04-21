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Tarihi 1914'e uzanıyordu! İstiklal Caddesi'nde yeni dönem: İBB duyurdu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.04.2024 13:30
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İstanbul'un simge caddelerinden İstiklal Caddesi'nde yeni dönem başlıyor. İstiklal Caddesi'nin simgelerinden olan nostaljik tramvayların yerine hizmete alınacak elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvaylar, test sürüşlerinin ardından seferlerine başlayacak. Bataryalı tramvayların tasarımı nostaljik tramvaylarla aynı olacak.

Tarihi 1914'e uzanıyordu! İstiklal Caddesi'nde yeni dönem: İBB duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, İBB kuruluşu İETT'nin, tarihi 1914'e uzanan, İstiklal Caddesi'ndeki T2 Taksim-Tünel Nostaljik Tramvayını geleceğe taşımak için elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvay çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi.

TASARIM AYNI

Açıklamada, tasarlanan araçların, mevcutta havai elektrik kablolarından aldıkları enerjiye seyahat edebilen 4 nostaljik tramvayla aynı tasarımda olacağı ifade edildi.

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60 YOLCU KAPASİTELİ

Elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvayların, tek şarjla 150 kilometre katedebileceği, 60 yolcu kapasiteli araçların, yolcu güvenliğini kamera ayna sistemiyle sağlayacakları, yolcuların dıştan tutunarak tehlikeli seyahat edemeyeceği bir tasarıma sahip olacakları kaydedildi.

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TEST ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Üretilen ilk bataryalı tramvayın İstiklal Caddesi'ndeki test çalışmalarına başlandığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından da seferlerini gerçekleştireceği belirtildi.

Zamanla tüm araçların bataryalı hale getirileceği aktarılan açıklamada, caddedeki havai elektrik hattının iptal edilerek görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılacağı bilgisi verildi.

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İstiklal Caddesi ibb
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