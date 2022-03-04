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Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'den ilk açıklama

04.03.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı görevini Bekir Pakdemirli'den devralan Vahit Kirişci, "Tarımla ilgili, ormanla ilgili, su konularında bu zamana kadar geliştirilen politikalar daha da güçlendirilmeli. Tarıma yönelik teknolojiyi desteklememiz gerekiyor." dedi.

Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'den ilk açıklama

İstifa eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişci atandı.

Kirişci, bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı.

Bakanlıktaki devir teslim töreni, milletvekilleri, bürokratlar ve bakanlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kirişci, buradaki konuşmasında, "Öncelikle Sayın Bakan'ıma ben çok teşekkür ediyorum. Bu görevi bize tevdi etmesinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'ma saygılarımı arz etmek isterim. Bu bir bayrak yarışıdır. Mutlaka bir süre, bir koltukta oturulacaktır. Günü geldiğinde o bayrağı daha yukarılara taşımak adına yeni bir arkadaşımız büyük bir heyecanla bu görevi ifa edecektir. Sayın Bakan'ımıza şahsım ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının dokunmadığı bir alan olmadığına işaret eden Kirişci, küresel iklim değişikliğinin güncel bir başlık haline geldiği bu dönemde tarımın önemli bir sektör olduğunun görüldüğünü söyledi.

Kirişci, ülkede daha önce tarımı ihmal edenler olduğunu belirterek, "Hükümetimiz döneminde mevzuat kısmı bu sektöre kazandırıldı. Kendi kendine yeten bir ülkeden bahsediyorsunuz, bir mevzuatınız yok. Bu Bakanlığın önemli bir görev alanını oluşturan gıda kontrol birimimiz çok çok önemli. Bunlara ilişkin de çıkarılan mevzuatlarla tarım, ihtiyacı olan mevzuata kavuşmuş durumda." dedi.

Bakanlığın sadece tarımla sınırlı olmadığına, orman kısmının da bulunduğuna dikkati çeken Kirişci, bunun da son derece önemli olduğunu ifade etti.

Kirişci, devletin ve milletin her türlü hizmetin en iyisine layık olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bizlere de düşen, bu hizmeti layıkıyla, daha öncekilere göre daha iyi yapmak. Tarımla ilgili, ormanla ilgili, su konularında bu zamana kadar geliştirilen politikalar daha da güçlendirilmeli. Tarıma yönelik teknolojiyi desteklememiz gerekiyor. 1983-1985 yıllarında bu Bakanlıkta ziraat mühendisi olarak çalıştım. İçinizden birisiyim. İnşallah biz de bir hoş seda bırakırız."

Pakdemirli de Bakanlığı dönemindeki icraatlara değinerek, Bakan Kirişci'nin görev süresi boyunca daha iyi başarılara imza atacağını düşündüğünü dile getirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Kirişci ve Pakdemirli birbirlerine çiçek takdim etti, Kirişci, ziyaretçilerle fotoğraf çektirdi.

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