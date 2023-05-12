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Tarım Bakanlığı duyurdu: Tarımsal Destek Ödemeleri bugün hesaplarda

12.05.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Tarım Bakanlığı destek ödemesi kapsamında 430.5 milyon liralık ödeme yapacak.

Tarım Bakanlığı duyurdu: Tarımsal Destek Ödemeleri bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 430 milyon 589 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 430 milyon 589 bin 728 liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Paylaşımda verilen bilgilere göre, hayvan hastalığı tazminatı desteği 407 milyon 840 bin 810 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 14 milyon 690 bin 468 lira, afet bölgesi ilan edilen illerdeki yetiştiricilere yem desteği 8 milyon 58 bin 450 lira oldu.

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