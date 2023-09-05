Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi çıktı! 16'lı tuvalet kağıdı 72,90 TL, 1 kg çay 96,90 TL, 2 kg yoğurt 44,90 TL!

Tarım Kredi Kooperatif Market eylül ayı indirimli ürünler listesi merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 1-17 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak fiyatları açıklandı. Tarım Kredi market aktüel ürünler listesindeki cazip fırsatlar yüzleri güldürecek. İşte aktüel listesinin tamamı...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde eylül ayı güncel indirimli ürünler listesi yayınlandı. 1-17 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanyadan yetişenler faydalanabilecek.
Tarım Kredi Kooperatif Market'te eylül ayından itibaren 16'lı tuvalet kağıdı 72,90 TL, 1 kg çay 96,90 TL, 2 kg yoğurt 44,90 TL, 10'lu gezen tavuk yumurtası 36,50 TL, 1 kg salamura siyah zeytin 63,90 TL fiyatı ile raflarda olacak.