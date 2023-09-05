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  4. Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi çıktı! 16'lı tuvalet kağıdı 72,90 TL, 1 kg çay 96,90 TL, 2 kg yoğurt 44,90 TL!

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi çıktı! 16'lı tuvalet kağıdı 72,90 TL, 1 kg çay 96,90 TL, 2 kg yoğurt 44,90 TL!

05.09.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım Kredi Kooperatif Market'in indirimli ürünler listesi yayınlandı. Eylül ayına özel uygun fiyat avantajının sunulduğu Tarım Kredi marketlerde sepetler dolacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de 16'lı tuvalet kağıdı 72,90 TL'den, 1 kg çay 96,90 TL'den, 2 kg yoğurt 44,90 TL'den satışa çıktı. İşte aktüel ürünler listesinin tamamı...

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi çıktı! 16'lı tuvalet kağıdı 72,90 TL, 1 kg çay 96,90 TL, 2 kg yoğurt 44,90 TL!

Tarım Kredi Kooperatif Market eylül ayı indirimli ürünler listesi merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 1-17 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak fiyatları açıklandı. Tarım Kredi market aktüel ürünler listesindeki cazip fırsatlar yüzleri güldürecek. İşte aktüel listesinin tamamı...

5-17 EYLÜL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde eylül ayı güncel indirimli ürünler listesi yayınlandı. 1-17 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanyadan yetişenler faydalanabilecek.

Tarım Kredi Kooperatif Market'te eylül ayından itibaren 16'lı tuvalet kağıdı 72,90 TL, 1 kg çay 96,90 TL, 2 kg yoğurt 44,90 TL, 10'lu gezen tavuk yumurtası 36,50 TL, 1 kg salamura siyah zeytin 63,90 TL fiyatı ile raflarda olacak.

İŞTE GÜNCEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU;

Tarım Kredi 1

Tarım Kredi 2

Tarım Kredi 3

Tarım Kredi 4

Tarım Kredi 5

Tarım Kredi 6

Tarım Kredi 7

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