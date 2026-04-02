ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi azalarak 202 bine indi. Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 212 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 210 binden 211 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 3 bin azalarak 207 bin 750'ye geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 21 Mart ile biten haftada 25 bin artışla 1 milyon 841 bine çıktı.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır