FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıda üreten 45 firmayı ifşa etti!

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıda üreten 45 firmayı ifşa etti!

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.04.2020 22:58 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş ve ilaç etken maddesi kullanılan gıda ve besin ürünleri listesi açıklandı. Bakanlık tarafından 45 firmaya ait 55 parti ürün listesi kamuoyu ile paylaşılırken halk sağlığını tehlikeye atan firmalar ifşa edildi. Böylelikle, 2012 yılından bu yana 1509 firmaya ait toplamda 3356 ürün ifşa edilmiş oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıda üreten 45 firmayı ifşa etti!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan duyuruda ülkedeki gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' ve bu kanun kapsamında hazırlanan, 'Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik'e vurgu yapılan açıklamada; "Laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgelerin kamuoyuna sunulduğu belirtildi.

LİSTEYİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

45 FİRMAYA AİT 55 PARTİ ÜRÜN

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen denetimlerde tespit edilen 45 firmaya ait 55 parti ürünün bakanlık web sitesinde yayınlandığı ifade edilen açıklamada, 2012 yılından bu yana toplam 1509 firmaya ait 3356 parti ürünün tüketicilerin bilgisine sunulduğu kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin
Koronavirüsün ürün fiyatlarına etkisi ne oldu? İşte fiyatı artan 20 ürünKoronavirüsün ürün fiyatlarına etkisi ne oldu? İşte fiyatı artan 20 ürün
İhtiyaç sahiplerine 900 TL'nin üzerinde aylık! İhtiyaç sahiplerine 900 TL'nin üzerinde aylık!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli gıda,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 1769'a yükseldi

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 1769'a yükseldi

Sağlık Bakanı Koca'dan Ercüment Ovalı açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan Ercüment Ovalı açıklaması

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'a kadar ertelendi

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'a kadar ertelendi

Akaryakıta büyük zam!

Akaryakıta büyük zam!

Fiyatı 3 bin dolara kadar çıkıyor!

Fiyatı 3 bin dolara kadar çıkıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Hacizler gönderilmeye başlandı!

Hacizler gönderilmeye başlandı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüsün ürün fiyatlarına etkisi ne oldu? İşte fiyatı artan 20 ürün

Koronavirüsün ürün fiyatlarına etkisi ne oldu? İşte fiyatı artan 20 ürün

Vergi ödemeleri 1 Haziran gün sonuna kadar uzatıldı

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'a kadar ertelendi

Benzin ve motorine zam

Akaryakıta büyük zam!

Erkeklere SGK'dan müjde! Bu yöntem emeklilik tarihini 2 yıl geri çekebiliyor!

Erkeklere SGK'dan müjde! Bu yöntem emeklilik tarihini 2 yıl geri çekebiliyor!

Merkez Bankası'ndan ilave tebdirler geldi

Merkez Bankası'ndan ilave tebdirler geldi

Bu yöntem elektrik faturasını yüzde 30 düşürüyor! İşte o yöntem...

Bu yöntem elektrik faturasını yüzde 30 düşürüyor! İşte o yöntem...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.