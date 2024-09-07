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Tarımda verimliliği artıracak "üretim planlaması" OVP'de

07.09.2024 11:28
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Tarım sektöründe üretim planlaması, Orta Vadeli Program'a (OVP) girerken, stratejik ürünlerde üretim planlamasıyla büyümeye katkı verilmesi hedefleniyor.

Tarımda verimliliği artıracak "üretim planlaması" OVP'de

2025-2027 dönemine ilişkin OVP'den yaptığı derlemeye göre, program döneminde, yapısal reformlarla verimliliğe dayalı üretim ve istihdamın artırılması amaçlanıyor.

Tarım sektöründe gerçekleşecek verimlilik artışlarının büyümenin kalitesinin artışına katkı sağlaması öngörülüyor. Bu kapsamda, tarım sektöründe sanayi sektörüyle etkileşim içerisinde, verimlilik artışlarıyla büyümenin sürdürülebilirliği desteklenecek. Tarımsal üretimde verim artışı ve işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması, ekilebilir ve sulanabilir alanların genişletilmesi yoluyla tarımsal üretim artırılacak.

Bitkisel ürünlerin arz talep dengesi, tarım arazilerinin kabiliyet sınıflarına uygun kullanımı ve stratejik ürünlerde yeterlilik seviyesi dikkate alınarak üretim planlaması yapılacak.

Tarım ve sanayi etkileşiminin güçlendirilmesi amacıyla sözleşmeli üretim desteklenerek yaygınlaştırılacak.

ORGANİZE TARIM BÖLGELERİNİN SAYISI ARTIRILACAK

Doğal afetlere karşı korunması da dahil seraların doğru yerlerde ve doğru tekniklerle yapılması sağlanacak ve sera alanları, verim ve kaliteyi artırmak üzere rehabilite edilerek modernleştirilecek.

Jeotermal kaynakların yanı sıra rüzgar, güneş ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının da kullanılacağı organize tarım bölgelerinin sayısı artırılacak. Lojistik maliyetlerinin azaltılarak tüketicilerin tarım ürünlerine uygun fiyatla ulaşabilmelerini temin etmek üzere önemli tüketim merkezi olan kentlerin çeperlerinde tarımsal faaliyet desteklenecek. Bu konulara ilişkin idari düzenlemelerin, 2025 yılının 4. çeyreğinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

TARIM VE HAYVANCILIĞIN ÖZENDİRİLMESİ SAĞLANACAK

Kırsal alanların sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayacak başta gençlere ve kadınlara yönelik uygulanan programların destekleme miktarları artırılacak. Bu kapsamda tarım ve hayvancılığın özendirilmesi sağlanacak.

Tarım sektörünün işletme bazında daha sağlıklı veriye dayalı olarak yönlendirilebilmesi için "Genel Tarım Sayımı" yapılacak, idari kayıtların güncellenmesiyle kapsamlı tarım envanteri oluşturulacak ve mevcut bilgi sistemlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara hız verilecek.

Etkin tarımsal arazi yönetimi, rekolte tahmini ve üretim planlamasının yapılmasında tarım bilgi sistemlerinden en yüksek seviyede yararlanılması amacıyla tarım bilgi sistemlerine ilişkin yazılım ve donanım altyapısı iyileştirilecek.

Dijitalleşme, yapay zeka ve veriye dayalı iş modelleriyle akıllı tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Fiyat istikrarını sağlamaya yönelik tarım sektöründe de adımlar atılacak. Stratejik tarım ürünlerinde hedef yeterlilik oranları belirlenerek üretim planlaması, gıda ve tarım ürünlerindeki kısa ve uzun dönemli gelişmelerin fiyatlara olası etkilerinin erken uyarı yaklaşımıyla izlenmesi, belirli ürünlerde Gıda ve Tarım Ürünleri Stok Takip Sistemi oluşturulması, tarımsal üretimin teşvik edilmesi, bu kapsamdaki adımlar arasında sayıldı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tarım
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