Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri ne kadar? Açıklama geldi!

Tarımsal destek ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre hesaplara yatmaya başlayacak. Bakan Kirişci, ödemelerin yapılacağı tarih ve saat bilgisini paylaştı.Peki, tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ödemeler ne kadar? İşte detaylar...

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarımsal destek ödemeleri bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatacak.

TCKN son hanesi 6-8, VKN son hanesi 1-3-5-6-7-8-9 olanlara 27 Ocak'ta saat 18.00'dan sonra ödeme yapılacak.

TCKN son hanesi 0-2-4, VKN son hanesi 0-2-4 olanların ödemeleri ise 3 Şubat'ta saat 18.00'dan sonra yapılacak.

Tarımsal destek ödemelerinin 27 Ocak'ta başlayacağını açıklayan Bakan Kirişçi hububat, baklagil ve dane mısır desteğinin 956 milyon 455 bin 159 TL olacağını belirtti.

Kırsal kalkınma yatırımları desteği 13 milyon 743 bin 303 TLİ sertifikalı tohum üretim desteği ise 2 milyon 134 bin 538 TL olacak.

