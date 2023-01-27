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Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri ne kadar? Açıklama geldi!

27.01.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarımsal destek ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 972 milyon 333 bin TL'lik tarımsal destek ödemelerinin sağlanacağını açıkladı. Çiftçilere sağlanan bu destek, cepleri bir nebze olsun rahatlatacak. Peki, tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri ne kadar? Açıklama geldi!

Tarımsal destek ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre hesaplara yatmaya başlayacak. Bakan Kirişci, ödemelerin yapılacağı tarih ve saat bilgisini paylaştı.Peki, tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ödemeler ne kadar? İşte detaylar...

Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri ne kadar? Açıklama geldi!

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarımsal destek ödemeleri bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatacak.

Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri ne kadar? Açıklama geldi!

TCKN son hanesi 6-8, VKN son hanesi 1-3-5-6-7-8-9 olanlara 27 Ocak'ta saat 18.00'dan sonra ödeme yapılacak.

Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri ne kadar? Açıklama geldi!

TCKN son hanesi 0-2-4, VKN son hanesi 0-2-4 olanların ödemeleri ise 3 Şubat'ta saat 18.00'dan sonra yapılacak.

Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri ne kadar? Açıklama geldi!

Tarımsal destek ödemelerinin 27 Ocak'ta başlayacağını açıklayan Bakan Kirişçi hububat, baklagil ve dane mısır desteğinin 956 milyon 455 bin 159 TL olacağını belirtti.

Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri ne kadar? Açıklama geldi!

Kırsal kalkınma yatırımları desteği 13 milyon 743 bin 303 TLİ sertifikalı tohum üretim desteği ise 2 milyon 134 bin 538 TL olacak.

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Vahit Kirişci destek ödemeleri tarımsal destek ödemeleri

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