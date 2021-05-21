Tarımsal girdi fiyat endeksi martta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks martta bir önceki aya göre yüzde 1,33, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,03, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,76 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,7 yükseldi.

Ana gruplar itibarıyla martta bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,29, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,51 arttı.

Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 20,65, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 23,37 artış gösterdi.

ALT GRUPLAR

Yıllık en fazla artış yüzde 39,13 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda görüldü. Bunu yüzde 33,01 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 30,89 ile makine bakım masrafları izledi.

Buna karşılık, martta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 4,8 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 9,83 ile veteriner harcamaları ve yüzde 11,33 ile tarımsal ilaçlar oldu.