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Tarımsal kredilerde yeni destek! 300 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi: Detaylar Resmi Gazete'den duyuruldu

01.05.2024 09:52
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Bitkisel veya hayvansal üretimde 300 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredinin yüzde 70'i ayni, yüzde 30'u da nakit olarak kullanabilecek. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'den duyuruldu.

Tarımsal kredilerde yeni destek! 300 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi: Detaylar Resmi Gazete'den duyuruldu

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlıkça hazırlanan "Tarımsal Üretime Dair Faiz/Kar Payı Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi/Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, üreticiler, temel bitkisel ve hayvansal üretim konularında 300 bin liraya kadar (bu tutar dahil) yüzde 100 faiz indirimli kredinin yüzde 70'ini akaryakıt, veterinerlik hizmeti, yem, ilaç, aşı, gübre, tohum, fide ve benzeri tarımsal girdiler için ayni, yüzde 30'unu da nakit olarak kullanabilecek.

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FAİZ İNDİRİMİNDEN YARARLANACAKLAR

Üretim planlaması kapsamında üretim yapan üreticiler yüzde 20, Bakanlıkça yayımlanan tip sözleşmeler ile sözleşmeli üretim yapan gerçek ve tüzel kişiler ise yüzde 15 ilave faiz/kar payı indiriminden yararlanabilecek.

Hastalıktan ari işletmeler için, sağlık sertifikasına sahip bulunan ve bu sertifikayı alacak hayvancılık işletmelerine de yüzde 70-100 oranlarında faiz/ kar payı indirimi sağlanacak.

Yeni kurulacak seralar, kapalı bitkisel üretim üniteleri ve mantar üretim tesisleri ile meyve bahçeleri için Bakanlık birimlerince onaylanan uygunluk belgeleri ile kredi kullanımı yapılacak.

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AR-GE PROJELERİ DE DESTEKLENECEK

Araştırma ve Geliştirme Destek Programı kapsamında, Bakanlık tarafından desteklenen proje sahibi, tarımsal AR-GE firmaları ile girişimciler yüzde 50 faiz/kar payı indirimli yatırım ve işletme kredi/finansmanı kullanabilecek.

Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelede kullanılan, mikrobiyal gübre, aminoasit içeren organik gübre, organik ve organomineral gübre, biyogaz atığından üretilen fermente gübre üretim tesis ve yatırımları biyo-tarım yatırımları konusunda kredi/finansmanından yararlandırılabilecek.

Yeni yatırımlar için kullandırılacak kredi/finansmanlarda, tarım dışı ve/veya tarımsal yapı izinlerinin alınmış olması şartı aranacak. (AA)Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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