Tarlada 1 lira markette 38 lira olunca isyan edip bedava dağıttı! Gelen çuval çuval götürdü: 600 bin lira zararım var

Bursa’nın Karacabey ilçesinde çiftçilik yapan Ali İhsan Kardeş, ürünleri para etmediği için çöpe atan çiftçilerin aksine sosyal medyada çağrı yaparak tarlasındaki ürünleri bedava dağıttı. Tarlaya gelenler kendi imkanlarıyla topladıkları domatesleri çuval çuval evlerine götürdü.
Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Arız köyünde çiftçilik yapan ve aylarca emek verdiği mahsulden zarara uğrayan Ali İhsan Kardeş, tarladaki domateslerini satamadı.
Kardeş, 30 dönümlük araziye ektiği domatese alıcıların çok düşük fiyat vermesi üzerine, yetiştirdiği domatesleri tarlada bıraktı.
Tarlada kalan domatesler için sosyal medya üzerinden çağrı yapan Kardeş, vatandaşlara tarlasına gelip domatesleri ücretsiz bir şekilde toplayabileceğini söyledi. Bu seneki mahsulden kazanç elde edemeyen üretici 600 bin lira zararda olduğunu belirtti. Durumdan üzüntü duyduğunu dile getiren çiftçi Kardeş gelecek sene tarım yapmayı düşünmediğini söyledi.
Tarlada 1 liraya sattığı ürünün markette 35-38 liradan satıldığını söyleyen çiftçi Ali İhsan Kardeş, "Şu an 30 dönüm domatesim tarlada kaldı. Çürümek üzere olduğu için sosyal medyadan paylaşım yaptım, vatandaşları tarlaya davet ettim. Markette 35-38 lira olan domates, tarlamızda 1 lira bile yapmıyor.
Sadece ben değil Türkiye genelinde çiftçiler olarak mağduruz. Tarlaya 600 bin lira masraf yaptım, 1 kuruş bile kazanamadım. Salça fabrikasına gittiğimde fabrika sahipleri ihracat yapamadıklarını söylüyor.