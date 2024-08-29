Tarlada 1 lira markette 38 lira olunca isyan edip bedava dağıttı! Gelen çuval çuval götürdü: 600 bin lira zararım var

"TARLADI 1 LİRA MARKETTE 38 LİRA"

Tarlada 1 liraya sattığı ürünün markette 35-38 liradan satıldığını söyleyen çiftçi Ali İhsan Kardeş, "Şu an 30 dönüm domatesim tarlada kaldı. Çürümek üzere olduğu için sosyal medyadan paylaşım yaptım, vatandaşları tarlaya davet ettim. Markette 35-38 lira olan domates, tarlamızda 1 lira bile yapmıyor.