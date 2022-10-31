Taşeron işçilere kadro müjdesi! 120 bin taşerona kadro ne zaman verilecek? Kasım ve aralık ayına dikkat

Taşeron işçilere ne zaman kadro verileceği merak ediliyor. Sayılarının bugün itibarıyla 120 bin civarında olduğu tahmin edilen kamudaki taşeron işçiler için de ilerleyen günlerde kadro sürecinin hızlanması bekleniyor. Konu ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. İşte taşeron son dakika haberleri

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli, 4 milyon civarında EYT'li, 550 bin sözleşmeli memur, 120 bin taşeron işçi, 50 bin geçici işçi ile milyonlarca emeklinin gözü, kasım ve aralıkta yapılacak düzenlemelerde.

Kamudaki taşeron işçilere ilişkin soru üzerine Bakan Bilgin, taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçen yıllarda hükûmetin önemli reforma imza attığını ve yaklaşık 1 milyon taşeron işçisine kadro verildiğini anımsatmıştı.

O dönem kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan 90 bin işçinin, çeşitli sebeplerle kadro imkanından faydalanamadığını belirten Bilgin, "Onların kadroya alınması konusunda çalışmamız devam ediyor. Tahmin ediyorum onu kasım ayı içerisinde sonuçlandırırız." demişti.

KAPSAM DIŞI OLAN TAŞERON İŞÇİLER KADRO BEKLİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen'in yürüttüğü, sözleşmelilere kadro çalışmasında sona gelindi. Bu çalışmayla, sözleşmeli memurlar iş güvencesi ve tayin hakkına kavuşacak.

Taşeron ve geçici işçiler kamuda kadro bekleyen diğer kesim olarak öne çıkıyor. 50 bine yakın geçici işçinin kamuda kadroya alınması için de çalışmalar sürüyor.

Bununla birlikte, 24 Aralık 2017'deki 696 sayılı KHK'nin kadro kapsamının dışında kalan taşeron işçilerin de kadro talebi devam ediyor. Sayılarının bugün itibarıyla 120 bin civarında olduğu tahmin edilen kamudaki taşeron işçiler için de ilerleyen günlerde kadro sürecinin hızlanması bekleniyor.

Bu kapsamda, kamuda 550 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla kasım ayında başlayacak süreç, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret artışı ve EYT düzenlemesiyle devam edecek.

