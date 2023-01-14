TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 14 Ocak 2023: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, Meclis'e mi geliyor, kimleri kapsayacak?

Taşerona kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri, sözleşmeli personele kadro çalışmasının TBMM'ye gelmesinin ardından 14 Ocak 2023 Cumartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Belediye şirketlerinde çalışan işçiler ile KİT'lerde çalışan personeller internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Taşerona kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte 14 Ocak 2023 Cumartesi günü itibariyle taşerona kadroda son durum...

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Taşerona kadro ile ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada geçtiğimiz senelerde yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildiğini belirtti.

O dönemde 90 bin işçinin bu fırsattan istifade edemediğini söyleyen Bakan Bilgin, çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

TAŞERONA KADRO ŞARTLARI NELER?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Detayların yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

TAŞERONA KADRO ÇALIŞMASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya dair çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Detayların önümüzdeki Kabine Toplantısı ardından ya da Bakan Vedat Bilgin tarafından açıklanacağı ön görülüyor.

SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN BEKLEDİĞİ HABER GELDİ

Öte yandan Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi Meclis'e sunuldu.

28 Kasım 2022 tarihinden önce kamuda sözleşmeli olarak çalışan personele kadro verilmesinin yolunu açan yasa teklifinin önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor.

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesine ilişkin teklifin yasalaşması ile birlikte 458 bin 615 kişinin kadroya geçme hakkı kazanacağı kaydedildi.

