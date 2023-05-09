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TAŞERONA KADRO SON DAKİKA haberleri 9 Mayıs 2023: 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek? TYP, ücretli öğretmen, belediye şirketi...

09.05.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taşerona kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri 700 bin kamu işçisi ile ilgili zam açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Taşeronda işçilerin, TYP'lilerin ve belediye şirketinde çalışan kişilerin kadroya dahil edilip edilmeyeceği konusunda bilgi edinmek isteyenler internette araştırma yapıyor. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte, 9 Mayıs 2023 Salı günü itibarıyla taşerona kadroda son durum...

TAŞERONA KADRO SON DAKİKA haberleri 9 Mayıs 2023: 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek? TYP, ücretli öğretmen, belediye şirketi...

Taşerona kadro ile ilgili son dakika açıklaması gelişmesi olup olmadığı merak ediliyor. Son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılmıştı. Bakan Bilgin, "Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını yaptık" ifadelerini kullanmıştı. 90 bin taşerona kadro için yapılan çalışmalarda son durum internette araştırılıyor. 9 Mayıs 2023 Salı günü itibarıyla taşerona kadroda son durum ve konuya ilişkin detaylar haberimizde.

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TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Taşerona kadro hakkında bir programda konuşan Bakan Bilgin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Taşeron işçiliği konusunda çalıştık. Her bir konuyu, bir dosya çalışmasıyla çalıştık. Bütün dosyaları kapata kapata gittik. Dosyalarımızdan biri de taşeron işçiliği idi" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin sözlerine şöyle devam etti:

"Deprem nedeniyle çalışmalara ara verildiğini anımsatan Bildin "En son oturuma geçici işçileri yetiştirdik. Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz."

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90 BİN TAŞERONA KADRODA SON DURUM (9 MAYIS 2023 SALI)

Belediye şirketlerinde çalışan işçiler ile TYP ve ücretli öğretmen konusunda ise henüz açıklamada bulunulmadı.

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Konuya ilişkin detaylar netleştiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Kamu işçi zammı 2023 ne zaman açıklanacak? Kamu işçi zammı 2023 ne zaman açıklanacak?

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Anahtar Kelimeler:
taşerona kadro

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