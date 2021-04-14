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Tavuk eti üretimi şubat ayında azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.04.2021 10:34 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Şubat ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 158 bin 715 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.

Tavuk eti üretimi şubat ayında azaldı

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,3, tavuk eti üretimi yüzde 8,2, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,9, hindi eti üretimi ise yüzde 18,3 azaldı. Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,9, tavuk eti yüzde 6,9, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,7, hindi eti üretimi ise yüzde 22,5 azaldı.

TAVUK TÜKETİMİ AZALDI

Şubat ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 8,4 azalarak 158 bin 715 ton olarak gerçekleşti.

Şubat ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 7,7 azalarak 88 milyon 775 bin adet oldu.

Şubat ayında bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 8,5 azalarak 1,6 milyar adet oldu.

Şubat ayında bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 0,1 azalarak 3 bin 463 ton olarak gerçekleşti.

İHA

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