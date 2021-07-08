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Tazminata 645 TL fark geldi! 31 Aralık son gün olacak

08.07.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kıdem tazminatı tavan fiyatı değişti. 7 bin 639 TL olan tavan fiyatına, 645 TL fark geldi. Belirlenen yeni rakam 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak.

Tazminata 645 TL fark geldi! 31 Aralık son gün olacak

5 Temmuz’da TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasının ardından memura ve emekliye verilecek zam belli oldu. Bununla birlikte kıdem tazminatı tavan fiyatı da arttı. Temmuz ve aralık ayı içerisinde geçerli olacak bu rakam 31 Aralık’a kadar kullanılacak. 2021 ocak ayında TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla bu yavan fiyatı yine değişecek.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN FİYATI ARTTI

Açıklanan enflasyon verilerinin ardından SSK'lı olarak çalışanların kıdem tazminatında tavan fiyat arttı. Ocak ve haziran ayında geçerli olan 7 bin 639 TL’lik kıdem tazminatı tavan fiyatı 645 TL fark eklenerek temmuz ve aralık aylarında geçerli olmak üzere 8 bin 284 TL’ye yükseldi. Böylece brüt maaşı tavanı aşanların çalıştıkları her yıl için kazancı 645 lira oldu. Aynı işverene bağlı işyerlerinde 10 yıl çalışan bir işçinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı 76 bin 390 liradan 82 bin 840 liraya yükseldi.

SON TARİH 31 ARALIK

Kıdem tazminatı alabilmek için bir iş yerinde en az 1 yıl kesintisiz olarak çalışmanız gerekiyor. Tazminatın hesaplanması ise şöyle gerçekleşiyor: 1 sene içerisinde aldığınız 1 aylık brüt ücrete göre hesaplama yapılıyor. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken tavan fiyat. 6 ayda bir değişen kıdem tazminatı tavan fiyatı bu sene 8 bin 284 TL’ye çıkarıldı. Tavan Fiyat 31 Aralık tarihine kadar bu rakam üzerinden hesaplanacak. Çalışılan her yıl için ödenecek tutar bu tavanı aşamıyor. Kıdem tazminatı tavan fiyatı ise memur maaşına endeksli olarak belirleniyor.

GİYDİRİLMİŞ KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken, kişilerin son brüt ücretleri ile aylık ücretinin yanında kişiye sağlanmış düzenli ödemelerin tümü olan giydirilmiş ücret dikkate alınmaktadır.

Kıdem tazminatı hesaplamasında işçinin brüt ücretinin esas alınması gerekir. Kıdem tazminatı esas ücretin belirlenmesinde kişinin aylık brüt ücretinin yanında düzenli olarak yapılan tüm ek yardım ve menfaatlerin de dahil edilmesidir. Örneğin; işçiye her ay veya üç ayda bir gibi belirli ve düzenli periyodlara bağlanmış ödemelerin giydirilmiş ücrete dahil edilmesi gerekir. Burada önemli olan konu, kıdem tazminatı hesaplaması sırasında kişinin işten ayrılış tarihinden geriye dönük son bir yıl içerisindeki düzenli ödemelerin yıllık ortalamasının alınıp ücrete dahil edilmesidir.

Düzenli ödemeler genellikle, yol yardımı, yakacak yardımı, yemek yardımı ve düzenli olması halinde tüm prim ve ikramiyeler de bu nitelikte değerlendirilip giydirilmiş ücrete dahil edilir. Süreklilik arz etmeyen bir defaya mahsus ödenen ödemeler kıdem tazminatı esas ücreti olan giydirilmiş ücrete dahil edilmez.

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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı
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